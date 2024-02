Uomini e Donne, un corteggiatore di Ida Platano vuole tornare in trasmissione: spunta il nome di Riccardo Guarnieri [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono classico di Ida Platano vede una lite con Sergio e un inaspettato ritorno di un corteggiatore. E intanto spunta il nome di Riccardo Guarnieri!

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono over e Gemma Galgani che torna protagonista di un incontro con un cavaliere, Giancarlo. Ancora il trono over al centro studio con Barbara ed Ernesto. Il trono classico di Ida vede una discussione tra la tronista e Sergio.

Uomini e Donne, un corteggiatore di Ida Platano vuole ritornare nel programma: spunta il nome di Riccardo Guarnieri [VIDEO]

Gemma ha lasciato il numero a Giancarlo, il cavaliere veronese con cui ha ballato. Nel video mandato in onda dalla produzione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si vede che la dama è già a suo agio con il cavaliere e torna immediatamente alla carica con lui. La dama sembra già molto presa da Giancarlo, visto anche il suo modo di flirtare. Tuttavia, in studio, la conduttrice le chiede se le è chiaro che Giancarlo ha chiesto di lasciare il numero anche a Barbara: la dama sembra cadere dalle nuvole come suo solito e si dice stupita della cosa.

Ma il cavaliere chiarisce il punto e afferma che, per ora, non ha intenzione di accettare nessun altro numero o di conoscere altre dame, perché vorrebbe capire come evolve con Gemma. Tuttavia, come sottolinea Tina Cipollari, il cavaliere non sembra molto convinto...L'intervento di Tina provoca la reazione di Gemma e tra le due ex nemiche si apre un'accesa discussione, con diversi rimandi al passato amoroso di Gemma. Alla fine, anche Giancarlo si intromette nella questione e ribadisce che, in potenza, Gemma potrebbe essere la donna giusta per lui, ma vuole andarci cauto, finché non la conoscerà meglio.

Ancora spazio al trono over con Ernesto, che sta conoscendo Barbara, Sabrina e Maura: il cavaliere è uscito a cena con Maura e ha fatto una lezione di yoga con Sabrina. Il cavaliere si spreca in complimenti per le dame e decide di voler continuare con entrambe le dame. Per quanto riguarda Barbara, il cavaliere ammette che mentalmente è quella che lo attira di più e questa sera si dovranno vedere. Barbara sottolinea che Ernesto ha tagliato la barba per lei in vista dell'incontro di questa sera. I due scherzano e flirtano e la dama svela che ha una sorpresa per Ernesto, che ha compiuto gli anni il 3 febbraio. Dato che il 3 febbraio è anche la festa del patrono della città in cui Barbara vive, la dama gli ha portato il dolce tipico della festività. Tina e Gianni ammettono di vederla imbarazzata, forse, anche per la questione del...sesso tantrico! La conduttrice chiede alla dama se può far scendere un corteggiatore per lei e la dama accetta, visto che Ernesto ha deciso di frequentare anche altre dame. L'interesse della dama per Ernesto è evidente e anche il cavaliere ci scherza su, ma non ne è infastidito, tutt'altro. Il nuovo corteggiatore di Barbara ha vita breve, visto che la dama lo elimina subito e balla poi con Ernesto.

Si passa al trono classico: Ida Platano è uscita in esterna con Pierpaolo e la loro uscita è stata molto romantica ed emozionante per la tronista. In studio, Ida ammette che si è sentita importante e che ha sentito molto il suo corteggiamento. Invece, Tina le dice che le lacrime in esterna erano dovute all'addio a Mario Cusitore. Anche Maria De Filippi sottolinea che la tronista ha raccontato a una persona della redazione quanto era stata bella l'esterna con Pierpaolo e Ida ribadisce che finalmente si è sentita corteggiata e gli ha mandato un messaggio durante la settimana. Inizia una discussione tra la tronista e Ida, mentre anche Maria prende le difese della tronista e poi sottolinea come Pierpaolo somigli molto a Riccardo Guarnieri!

L'esterna con Sergio, invece, non ha lo stesso tono emozionante e spensierato: il corteggiatore dichiara di essere molto deluso perché nonostante lui abbia cercato di mostrare il suo interesse, Ida gli ha preferito Pierpaolo. Alla fine, tuttavia, i due fanno pace e si abbaracciano. Tuttavia, in studio, Ida lo attacca dicendo che è stanca di sentirsi dire che faranno un passo indietro e se ne andranno, per poi cambiare di nuovo idea. Anche Gianni appoggia la tronista e conferma che il modo di corteggiare di Sergio è molto instabile e poco chiaro. Intanto viene fatta aggiungere una seduta perché un vecchio corteggiatore di Ida vuole tornare: mentre Gianni dichiara che potrebbe trattarsi anche di Riccardo Guarnieri visto che è tornato single, Tina afferma che si tratta sicuramente di Mario, perché Riccardo non tornerebbe mai, anche se Maria non sembra della stessa idea...

Qualcuno è tornato per corteggiare Ida… Chi sarà? #UominieDonne pic.twitter.com/sih1D1O95O — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 14, 2024

Scopri le ultime news su Uomini e Donne