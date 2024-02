Uomini e Donne, Ida Platano stufa di Mario Cursitore e delle segnalazioni su di lui: "Non te ne frega un c**** di me" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, ennesima lite in studio tra Ida Platano e Mario Cursitore. Ecco cos'è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne parte con il trono classico e con Ida Platano e una nuova segnalazione su Mario Cursitore. La lite tra la tronista e il corteggiatore si protrae per l'intera puntata, alternandosi alle esterne con gli altri corteggiatori, Sergio e Pierpaolo.

Uomini e Donne, Ida Platano stufa di Mario Cursitore: "Non te ne frega un c**** di me" [VIDEO]

Ida esordisce con un "mi sono rotta le scatole" e svela che ha ricevuto una nuova segnalazione da un'altra ragazza sempre su Mario: la persona in questione ha intrattenuto una conoscenza con il corteggiatore fino a poche settimane fa. Mentre Cursitore cerca di capire chi è la persona in questione, Ida procede come un treno e lo attacca, perché ci sono video che mostrano il corteggiatore essere molto amichevole in discoteca. La tronista è visibilmente alterata ed è stanca di queste segnalazioni, perché Mario è andato anche sotto casa di questa persona. Quando finalmente Ida gli dice il nome, il corteggiatore le svela che questa ragazza l'ha conosciuta in un locale, ma non ha mai avuto nessun contatto con questa persona e non sa neppure dove vive. Il corteggiatore svela che questa persona gli ha inviato foto e ha cercato di provocarlo e attirare la sua attenzione.

Maria De Filippi chiede a Mario di far vedere il video che la tronista ha inviato la redazione in cui si vede il corteggiatore ballare in discoteca con una ragazza. Al di là di quello, però, non sembra che ci sia altro, ma Ida è stanca di sentire le scuse del corteggiatore. A sorpresa, un cavaliere del trono over, Daniele, chiede di poter corteggiare Ida, scatenando il fastidio di Mario. Ma alla fine la tronista sceglie di non accettarlo come corteggiatore.

Mario ribadisce che lui non ha mai baciato o avuto a che fare con questa ragazza, ma sembra che la fiducia tra i due si sia rotta, come fa notare anche Gianni. Ciò su cui, però, la tronista insiste è che vede il menefreghismo del corteggiatore nei suoi confronti e che Mario non si fa alcun problema a trascorrere una serata in discoteca, ben sapendo che arriveranno delle segnalazioni a lei.

Si passa all'esterna tra Ida e Sergio: il corteggiatore ha deciso di fare un piccolo regalo a Samuele, il figlio di Ida, gwsto che ha emozionato tantissimo la tronista. Il corteggiatore ha poi affermato che ha visto che Ida è troppo succube di Mario e che vorrebbe vederla più attiva. In studio, la tronista gli rinfaccia di vederlo troppo passivo e che non sembra reagire come dovrebbe. Sergio si dice dispiaciuto di questo commento di Ida e le consiglia di guardare invece ad altre situazioni che è evidente che non sono come dovrebbero. I due ballano insieme e durante il ballo Mario lascia lo studio. Quando rientra, si riaccende la discussione e anche Gemma Galgani, storica amica della tronista, interviene per sottolineare che il comportamento del corteggiatore non è consono e che Ida non si merita un simile trattamento. Anche Gianni sostiene che a questo punto allora Ida lo dovrebbe mandare a casa. Sergio anche afferma che la colpa è del corteggiatore, perché anche lui esce e va nei locali, ma evita qualsiasi situazione che possa causargli problemi e che evidentemente a Mario fa piacere essere messo in queste situazioni.

Ancora Ida al centro studio, con l'esterna a Pierpaolo: il corteggiatore è molto diretto e anche la tronista lo nota e sembra non essere del tutto a suo agio, anche se durante l'esterna si diverte molto. In studio, Pierpaolo attacca Mario, criticando il suo comportamento e sostenendo che Ida si merita altro. Nonostante Ida non sembri molto convinta, decide comunque di continuare a frequentare Pierpaolo.

