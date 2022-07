Uomini e Donne, Gemma Galgani getta i fan nel caos con l’ultima foto su Instagram!

Gossip TV

Gemma Galgani condivide una foto su Instagram e scoppia il caos, ma nulla è come sembra per la dama di Uomini e Donne.

In attesa del ritorno di Uomini e Donne su Canale 5, Gemma Galgani sta trascorrendo giorni di relax, concedendosi qualche tuffo nel passato. L’ultima foto che la dama del Trono Over ha condiviso su Instagram, tuttavia, ha creato confusione tra i fan, che hanno creduto si trattasse del nuovo volto di Gemma dopo la rinoplastica.

Uomini e Donne, Gemma Galgani stupisce ma nulla è come sembra!

La nuova stagione di Uomini e Donne si prepara a debuttare a settembre su Canale 5, con i protagonisti del Trono Over e i nuovi tronisti del Trono Classico. Dopo la smentita dei pettegolezzi che la volevano ospite della casa del Grande Fratello Vip, Gemma Galgani è stata nuovamente al centro delle polemiche per l’indiscrezione che vorrebbe la dama sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, più precisamente un intervento di rinoplastica. La notizia non è stata ancora conferma dalla diretta interessata ma è vero che, il pubblico del dating show di Canale 5 è abituato a scoprire le nuove trasformazioni di Gemma direttamente durante la prima puntata della stagione.

Per questo, sospettando che la fuga di notizie sia più che vera, quando Galgani ha pubblicato una foto su Instagram pochi minuti fa, sono fioccati commenti perplessi, che accusavano la torinese di essersi stravolta i connotati ed essere irriconoscibile. In realtà, andando a leggere il commento poi inserito da Gemma si scopre che la foto non è sua ma della sorella Silvana.

“Oggi è il tuo Compleanno e sono commossa come quando sei nata. Quando ti vidi per la prima volta mi sembravi un bambolotto invece era arrivata la mia sorellina. La vita ti ha sfidata e tu hai sfidato la vita [...] Oggi sono commossa nel condividere questo momento, sei stata grande Silvana a raggiungere Santiago, un misto d'emozioni , sono orgogliosa di te e se non ti avessi avuta come sorella ti avrei cercata ovunque per averti come amica! Auguri Silvana grazie per aver condiviso tutte le tue emozioni di questo cammino, grazie per esserci”.

La bellissima dedica di Gemma alla sorella ha svelato il mistero: le due donne si assomigliano veramente moltissimo, tanto che in un primo momento alcuni utenti hanno creduto che fosse proprio la dama con il nuovo naso ad aver affrontato il Cammino di Santiago.

