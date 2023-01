Uomini e Donne, trono traballante per Federico Nicotera: pace con Carola Carpanelli e la furia di Alice Barisciani [VIDEO]

Gossip TV

La puntata di Uomini e Donne si apre oggi con il trono classico di Federico Nicotera che dopo aver portato in esterna Alice, finisce con il litigare e fare pace con Carola, spingendo Barisciani a lasciare lo studio. Spazio anche a Lavinia Mauro e ai suoi corteggiatori: stanca di mezze parole e disattenzioni, la tronista sembra decisa a far confessare loro ciò che provano per lei.

Uomini e Donne, il trono di Federico Nicotera traballa: Alice è furiosa con lui

Federico Nicotera ha organizzato un'esterna dolcissima per Alice Barisciano: ha deciso, sorprendendola, di portarla a conoscere suo nonno Alberto, affettuosamente chiamato Albertino. La corteggiatrice è apparsa sorpresa e felice, perché sa quanto importante sia per lui la sua famiglia e suo nonno, unico punto di riferimento maschile nella vita del tronista. In studio Alice ammette di essere molto serena, dopo questa esterna, perché è stata una sorpresa che le ha fatto capire quanto lui ci tenga a lei.

La produzione ha poi mandato in onda il confronto dopo puntata tra Federico e Carola: tra i due sono volate parole molto dure, tanto che persino Alice in studio ha ammesso che non sono litigi sani. Carola da parte sua, sia nel video, sia in studio, ha rivelato di essere stanca, perché due mesi prima lei era pronta a dire di provare qualcosa per lui, ma ora no, perché non sa se può stare con una persona che pensa cose orribili di lei. Federico a sua volta è sempre più convinto che lei sia immatura e i due sembrano ora arrivati a un impasse. La corteggiatrice prova molta rabbia per tutte le volte che il tronista l'ha accusata di essere immatura, ma Federico a sua volta non riesce ad andare oltre certe frasi che lei ha pronunciato. Il loro litigio è interrotto da Alice che prova a esprimere la sua opinione, soprattutto, perché Carola ha posto una domanda giusta: se lei non gli piace, allora perché non sceglie Alice?

Il tronista ammette che ancora non c'è una preferenza sbilanciata verso l'una o l'altra e Alice gli dice di fare attenzione a ciò che dice, perché con lei ha fatto dei gesti importanti. Ma Federico sembra più concentrato su Carola, la quale viene a sua volta rimproverata da Gianni Sperti. Per l'opinionista il suo comportamento è contraddittorio, perché dalle sue parole appare chiaro che lei vuole andare via. La corteggiatrice non nega del tutto questa affermazione, ma sta comunque male per Federico e scoppia a piangere. I due chiariscono e quando Federico sceglie di ballare con lei, Alice si alza delusa, ma il tronista le dice di non assumere quell'atteggiamento così aggressivo. La corteggiatrice a questo punto esplode e gli urla che se non ha capito che anche lei ci può restare male per come si comporta allora non ha capito nulla e con un sonoro "V********" lascia lo studio.

Si passa poi al trono di Lavinia Mauro e Alessio Campoli. Dopo la scorsa puntata, la tronista ha deciso di non portare in esterna nessuno, ma ha chiesto alla redazione se uno dei due corteggiatori aveva chiesto di lei. Campoli rivela subito che non l'ha cercata, perché pensava che lei fosse impegnata con l'altro Alessio.

La tronista è senza parole e anche Gianni le dà man forte, perché un uomo interessato non dovrebbe comportarsi in quel modo. Ma anche sull'altro versante le cose non vanno bene: nel video che la produzione manda in onda, Alessio Corvino ha raggiunto Lavinia in camerino nel dopo puntata, sperando di chiarire con lei, ma i due hanno finito per urlarsi addosso, separandosi con parole piuttosto dure da entrambe le parti. Quando si rivedono in studio, la tronista lo obbliga a rivelare ciò che prova per lei, perché è stanca di questa situazione con entrambi i corteggiatori. Alessio Corvino risponde che prova per lei "un forte trasporto", non molto dissimile da quello che sembra provare per lei Campoli. La conduttrice interviene e consiglia a Lavinia di non elemosinare più parole di affetto da loro, né dichiarazioni, perché non arriverà nulla del genere. Delusa, la tronista si lascia andare a un pianto tra le braccia di Federico Nicotera, per poi essere raggiunta anche da Alessio Corvino. Ma il tronista li allontana e prende Lavinia in disparte per lasciarla sfogare e parlarle.

