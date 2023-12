Uomini e Donne, tra Marco Antonio ed Emanuela è tornato il sereno? Una segnalazione svela come stanno le cose

Gossip TV

Marco Antonio ed Emanuela sono due protagonisti del trono over che, negli ultimi giorni, hanno fatto molto parlare. Dopo un brusco allontanamento, sembra che tra i due sia tornato il sereno.

All'interno di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si sono contraddistinti due protagonisti del trono over, nelle ultime settimane. Stiamo parlando del cavaliere Marco Antonio Alessio e della dama Emanuela Malavisi.

Uomini e Donne, pace fatta tra Marco Antonio ed Emanuela? Spunta una segnalazione

I due si sono conosciuti nel dating show e dopo poco hanno iniziato a uscire in esclusiva, nonostante Emanuela - che in passato ha vissuto diverse situazioni traumatiche in amore - sembrasse meno coinvolta del cavaliere Marco Antonio. Tanto che, di fronte alle richieste di quest'ultimo di provare ad avanzare nella loro conoscenza, la dama aveva mostrato qualche ritrosia.

In conseguenza, Marco Antonio aveva dichiarato la sua delusione per l'atteggiamento di Emanuela e di fronte alla sua apparente freddezza e i dubbi, aveva deciso di far scendere Federica, una corteggiatrice arrivata per lui e di aprirsi alla conoscenza con Roberta Di Padua. Quando in puntata i due avevano dichiarato di essersi baciati, Emanuela aveva deciso di togliersi dal triangolo che si era formato. Secondo le Anticipazioni, tuttavia, pare che tra Roberta e Marco Antonio finirà tutto a causa del ritorno di Alessandro Vicinanza e che il cavaliere chiederà nuovamente a Emanuela di tornare a frequentarsi.

Dopo un iniziale rifiuto della dama, sembra però che la situazione stia migliorando per la coppia: il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha, infatti, riportato nelle Anticipazioni delle ultime registrazioni che i due hanno ballato insieme al centro studio, ma non solo. Sempre l'esperto di gossip ha pubblicato nelle sue stories Instagram una segnalazione ricevuta a proposito dei due protagonisti del trono over: Marco Antonio ed Emanuela sono stati visti insieme a passeggio per Via del Corso nella giornata di domenica pomeriggio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne