Uomini e Donne, tra i primi ospiti in studio anche una nota ex coppia del trono over!

Secondo le ultime indiscrezioni, tra gli ospiti in studio di Uomini e Donne ci sarà anche una nota coppia del trono over! Ecco di chi si tratta!

Proseguono i lavori per la prossima edizione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, dai social arrivano anche le ultime novità per la stagione che partirà l'11 settembre 2023.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza primi ospiti in studio!

Dal suo account Instagram, il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha confemato che le registrazioni di Uomini e Donne sono previste per il 30 e il 31 agosto. Salvo cambi di programma stabiliti dalla rete, per fine mese prossimo, dunque, potremmo già conoscere chi saranno i nuovi tronisti e quali cavalieri e dame del trono over faranno ritorno nel programma.

C'è grande curiosità, in particolare, per due nomi del trono over: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Entrambi, infatti, sono - secondo diverse segnalazioni - impegnati con due donne che non sono parte della trasmissione di Mediaset e, perciò, non dovrebbero essere richiamati nel parterre maschile. Tuttavia, diversi gossippari hanno insinuato che, pur di tornare, magicamente, a settembre entrambi saranno di nuovo single, pronti a ricominciare a far parlare di loro nel dating show di Canale5. Confermati anche i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, con quest'ultima che ha esplicitamente dichiarato che ciò che viene detto in giro sul suo licenziamento non è altro che mero gossip.

Intanto, secondo Pugnaloni, nelle prime registrazioni della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, potrebbero arrivare come ospiti due nomi molto noti tra il pubblico della trasmissione. Si tratta di una coppia del trono over di cui, tra l'altro, si sta discutendo molto, in quanto sembra che siano in crisi. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e Ida Platano, i quali al momento stanno trascorrendo le vacanze separate, dando adito a diverse voci di una rottura. Secondo Pugnaloni, dato che i due sono stati già ospiti del programma, dopo la loro uscita dalla trasmissione, è molto probabile che saranno ospiti delle prime puntate.

