Uomini e Donne, torna Simone Florian tra i corteggiatori: la reazione dell'ex Lilli Pugliese

Simone Floria, ex corteggiatore di Uomini e Donne, torna nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi ma l'ex Lilli Pugliese non sembra averla presa bene.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi ci hanno rivelato il ritorno in studio di un noto corteggiatore, tornato alla corte delle neo-troniste Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, provocando la reazione della sua ex fidanzata anche lei volto noto del programma di Canale 5. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Simone Florian torna come corteggiatore

La data del debutto di Uomini e Donne è slittata ulteriormente e sembra che dovremmo ancora attendere per vedere la prima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Nel frattempo, tuttavia, arrivano le prime Anticipazioni che svelano grandi ritorni nel trono over nonché le prime furiose discussioni, e l’identità dei tronisti in carica tra cui spiccano Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, entrambe protagoniste di Temptation Island seppur in edizioni differenti. Mentre sembra che Martina abbia già violato il regolamento, portando così i fan a credere che la redazione fermerà il suo percorso sul nascere, spunta anche il nome di Simone Florian tra i corteggiatori della nuova edizione di Uomini e Donne.

Florian è stato già corteggiatore ai tempi del trono di Jessica Antonio e il suo percorso era stato decisamente apprezzato, tanto da spingere la redazione a contattarlo nuovamente. A far discutere, tuttavia, non è la sua presenza in sé dato che nello studio del programma di Canale 5 si sono spesso alternati diversi protagonisti che hanno fatto su e giù dallo studio, anche diverse volte, bensì l’epilogo della sua love story con Lilli Pugliese, anche lei volto noto del dating show. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Lilli Pugliese lancia una frecciatina a Simone Florian?

Simone Florian e Lilli Pugliese si sono incontrati e innamorati e la loro relazione sembrava essere iniziata nel migliore dei modi. La bella ex corteggiatrice veniva da una cocente delusione dopo il percorso a Uomini e Donne alla corte di Luca Salatino, che le ha preferito la rivale Soraya, mentre Florian era stato corteggiatore di Jessica Antonino ma la situazione si era conclusa con un nulla di fatto. Tuttavia, improvvisamente, i due non si sono fatti più vedere insieme e i fan hanno iniziato a chiedere spiegazioni fino a quando Lilli non ha rotto il silenzio, spiegando che la brusca rottura era stata causata dalla scoperta che Simone contattava altre ragazze mentre era già fidanzato con lei.

Lei raccontò anche un particolare che fece scalpore, ovvero che il suo ex chiedeva a queste ragazze di inviare foto dei loro piedi. La rottura deve aver portato Lilli a soffrire molto dato che, dopo aver scoperto che Florian sarà nuovamente a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore, la ragazza si è lasciata andare a criptici sfoghi su Instagram, trovando la comprensione dei suoi fan sempre pronti a sostenerla. Simone farà colpo sulle nuove tronista Martina e Francesca oppure gli scandali del passato porteranno le due a non fidarsi del corteggiatore?

