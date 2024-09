Uomini e Donne, Martina De Ioannon a rischio: la nuova tronista ha violato il regolamento del programma?

Gossip TV

La nuova tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island, Martina De Ioannon, avrebbe violato il regolamento del dating show di Maria De Filippi mettendo a rischio la sua partecipazione sul trono.

Martina De Ioannon è finita al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Secondo quanto riportato da Novella 2000, la nuova tronista di Uomini e Donne avrebbe violato il regolamento del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e sarebbe a rischio la sua partecipazione sul trono.

Martina De Ioannon al centro delle critiche

È tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà a fine settembre su Canale 5. Tra i protagonisti in studio anche l'ex volto di Temptation Island, Martina De Ioannon. Proprio quest'ultima è finita al centro delle polemiche per aver assunto dei comportamenti vietati dal regolamento del dating show di Maria De Filippi.

Per chi non lo sapesse, quando una persona sale sul trono di Uomini e donne dovrebbe disattivare i profili social o almeno evitare di pubblicare contenuti non riguardanti il proprio lavoro. Cosa che non ha fatto Martina. Stando a quanto riportato da Novella 2000, infatti, l'ex di Raul Dumitras ha pubblicato alcune storie in compagnia di Jenny Guardiano.

Cosa deciderà di fare la produzione del dating show di Canale 5? È vero che le regole sono inflessibili, ma pensandoci bene non c’è mai stato nessun caso di tronista o protagonista del parterre over escluso dalla trasmissione per questo motivo.

Il trono di Martina De Ioannon

Uomini e Donne tornerà in onda a partire dal prossimo 23 settembre 2024, ma le prime puntate sono state già registrate. Per quanto riguarda il trono di Martina De Ioannon, pare che inizialmente non le sia piaciuto nessuno dei suoi corteggiatori. La sua decisione di scartarli tutti senza esitazioni ha sollevato perplessità e malcontento tra i presenti in studio. A commentare la partecipazione della giovane romana ci ha pensato anche l'ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island, Alex Petri, che senza mezzi termini ha rivelato di non trovarla adatta al ruolo di tronista.

