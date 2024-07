Uomini e Donne torna il trono gay: "Aperti i casting"

Gossip TV

Dopo quello di Claudio Sona e quello di Alex Migliorini, potrebbe tornare il terzo trono gay di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, a settembre potrebbe tornare il trono gay

A rivelarlo è stato l'esperto di gossip, Amedeo Venza che ha dato la notizia in esclusiva sui social, affermando che i casting sono già aperti. Se a settembre tornerà un trono gay dipenderà anche dalla quantità di candidature (per il trono gay al femminile, infatti, pare che non ce ne fossero abbastanza).

Il trono gay è stato introdotto ufficialmente nel settembre 2016, con Claudio Sona come primo tronista dichiaratamente omosessuale che scelse il corteggiatore romano Mario Serpa. L'anno successivo è stata la volta di Alex Migliorini che scelse Alessandro D'Amico. Dal 2018 fino ad oggi non c'è stato più il trono omosessuale che tanto ha appassionato i telespettatori e forse quest'anno potrebbe finalmente tornare.

Tra qualche settimana si registreanno le prime nuove puntate dell' attesissima nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Gli studi Elios di Roma sono pronti a riaccendere i riflettori, promettendo una serie di novità e colpi di scena che terranno incollati allo schermo i fan del programma.

La data di inizio è stata fissata per il 9 settembre 2024, e le prime indiscrezioni già iniziano a circolare. Secondo quanto recentemente rivelato da Lorenzo Pugnaloni, le nuove registrazioni avranno inizio il 28 e 29 agosto. Queste prime puntate vedranno un confronto acceso tra i protagonisti di Temptation Island. Dopo le intense esperienze vissute nel reality delle tentazioni, fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici si ritroveranno per una resa dei conti che si preannuncia piena di tensione e sorprese. Uno degli argomenti più dibattuti tra i fan è l'identità dei nuovi tronisti di questa stagione. C'è grande curiosità nel scoprire chi saranno i nuovi volti che, sotto i riflettori del programma, tenteranno di trovare l'amore. Sempre secondo ha rivelato Pugnaloni, l'ex dama ed ex tronista Ida Platano, potrebbe tornare nel parterre dell'over.

