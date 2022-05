Uomini e Donne: Tinì non ci sta, sbotta contro Biagio Di Maro e difende Catia Franchi (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tinì intervista iene a favore di Catia Franchi, attaccando duramente Biagio Di Maro.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la sfilata diventa un pretesto per insinuare nuovi dubbi su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Mentre Gemma Galgani non delude, con la sua versione sexy di una perfetta marinaia, Pinuccia piange per le critiche di Tina Cipollari che, insiem a Tinì, interviene a favore di Catia Franchi, accusando Biagio Di Maro di avercela ingiustamente con la dama, la quale non gli è neppure mai interessata.

Uomini e Donne, polemiche per la sfilata di Catia Franchi

La puntata di Uomini e Donne è incentrata sulla sfilata del parterre femminile del Trono Over, e inizia con la passerella di Ida Platano che prende voti altissimi, che interpreta il tema “Dolce e Piccante”. La sfilata della dama bresciana fa storcere il naso a Tina Cipollari, che accusa i cavalieri di votare in base al fatto che le dame si svestano o che stiano più o meno simpatiche. Gemma Galgani, invece, si presenta sul palco in versione sexy marinaio, con tanto di stecchetto musicale. Con la sfilata veramente hot di Gloria si scatena una polemica: Tina accusa Ida di aver osservato la reazione di Riccardo Guarnieri, pizzicato con un'altra,davanti all’outfit della dama romana, e la bresciana conferma ridendo, ammettendo così di provare gelosia per il suo ex fidanzato.

La passerella di Pinuccia porta nuovi scontri tra l’opinionista e la dama di Vigevano, che si sente insultata e scoppia a piangere. Mentre la sfilata di Sara Zilli è un vero disastro, Aneta conquista con la sua dolcezza e spontaneità. È la volta di Catia Franchi, che si presenza con un abito glitter succinto e movenze fin troppo sensuali, tanto da essere accusata di aver giocato su atteggiamenti volgari. Attaccata da Armando Incarnato, che ha preso in antipatia la dama dopo la sfuriata che ha fatto a Biagio Di Maro, Catia si difende criticando l’abbigliamento del partenopeo e viene difesa da Tinì, che si scaglia molto duramente contro Di Maro.

L’opinionista non trova giusto che Catia sia giudicata in base alla sua famiglia e non crede che Biagio fosse venuto a conoscenza del cognome della dama solamente dopo averla portata ad un appuntamento. Nel frattempo, largo all'allegria contagiosa di Lucia, che sfila in modo perfetto e ottiene voti altissimi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.