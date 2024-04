Uomini e Donne, Tina Cipollari versione detective: così sbugiarda Mario Cusitore sul b&b-gate! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari ha deciso di sbugiardare Mario Cusitore, investigando sul b&b-gate! Ecco cosa ha svelato e cosa è successo nel programma!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 29 aprile, su Canale5, si riparte dal trono classico con il B&B-Gate, perché Tina Cipollari ha degli aggiornamenti sulla vicenda che coinvolge Mario Cusitore e la tronista Ida Platano. Marcello al centro studio con Jessica si scioglie in lacrime e sembra dichiarare di avere dei sentimenti per la dama!

Uomini e Donne, Tina versione detective: così sbugiarda Mario Cusitore e continua il B&B-gate! [VIDEO]

Mentre Mario Cusitore e Pierpaolo Siano litigano, Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, afferma di aver parlato con la donna che ha inviato a Ida Platano la segnalazione su Mario: secondo le parole di questa donna il corteggiatore è stato visto da lei uscire da un B&B con una donna bionda misteriosa. Anche se il corteggiatore ha trovato il modo di smentire le accuse, provando che, nell'orario in cui si diceva che fosse con questa donna, era in realtà prima dal barbiere e poi in un atelier a provare un abito.

Tina afferma di aver parlato personalmente con questa informatrice e che si fida delle parole della donna, ma non di quelle di Mario e che secondo lei il corteggiatore, ben consapevole che qualcuno avrebbe potuto vederlo, ha orchestrato tutto in modo tale da avere un alibi di ferro. Le sue parole scatenano la rabbia di Mario e tra lei e il corteggiatore volano stracci. Tina, infatti, ha saputo dalla donna che la persona con cui Mario è stata vista sembrava di nazionalità spagnola e l'opinionista è convinta che si tratti di un'amica del corteggiatore. Mario ribatte che l'unica donna bionda nella sua comitiva è una sua amica criminologa e inizialmente si rifiuta di chiamarla, per non metterla in difficoltà. Ma, quando Tina lo accusa e gliene dice di ogni tipo e anche Ida gli chiede di fare questo terzo tentativo, Mario si alza ed esce dallo studio con Tina, Gianni e Ida per telefonare alla sua amica.

Si passa al trono over con Ernesto, Diego ed Elisa, dama che entrambi stanno conoscendo. Prima che si inizi a parlare delle loro interazioni, Marianna - che era stata silurata da Ernesto in maniera molto fredda e rapida - gli rinfaccia di non aver dimostrato alcuna empatia quando l'ha vista piangere dopo la scorsa puntata, a causa delle sue parole. Tra i due volano stracci, ma il cavaliere appare impassibile e non fa che sostenere che il pianto della dama fosse eccessivo. Per quanto riguarda l'uscita di Elisa con Diego, che però a detta di entrambi è stata una cena tra amici, mentre con Ernesto c'è stata solo una colazione. Alla fine, il cavaliere sembra volersi tirare indietro perché si sente troppo attaccato dalle dame del parterre e la stessa Elisa gli dice che se si comporta così, allora, darà ragione alle altre dame. Alla fine, i due ballano insieme e continuano la loro frequentazione.

Dopo il ballo, Tina e Gianni svelano che l'amica di Mario non ha risposto alle loro chiamate e che tra lei e Mario, però, ci sono chiamate a tutte le ore del giorno e della notte. Ma, a sorprendere ancora di più è che Gianni ha scoperto dalla chat tra Mario e questa amica che lei sa parlare in spagnolo, confermando così quanto detto dall'informatrice che la donna fosse spagnola. Mario si arrampica sugli specchi ma Tina non si ferma e attacca il corteggiatore, asserendo addirittura che quando Mario le ha scritto che la chiamava da Uomini e Donne è stato un segnale per lei di non rispondere e che tra loro non c'è una chat, ancora più strano, visto che sono così amici.

Uomini e Donne, Marcello innamorato di Jessica? Le lacrime del cavaliere al centro studio!

Dopo le rivelazioni di Tina su Mario, si passa ancora al trono over con Marcello, Jessica e Diego. In un video del post puntata, Marcello e Jessica litigano furiosamente e viene fuori che tra i due c'è stata una certa intimità, ma che il cavaliere si è sentito tradito quando ha visto che Jessica ha accettato di uscire con un altro uomo e arriva a parlare di sentimenti, mentre la dama lo rimprovera e gli dice che non ha senso ciò che sta dicendo.

In studio, Marcello prende la parola e afferma che ha sbagliato a scappare da lei e dai suoi sentimenti: il cavaliere ha gli occhi lucidi e si interrompe per la commozione e chiede alla dama di dargli la possibilità di continuare a conoscerla, perché vuole capire i suoi sentimenti per lei. La speranza del cavaliere è che Jessica possa dargli questa possibilità. La dama risponde che è stata molto arrabbiata con Marcello, perché il cavaliere ha cercato di far passare un messaggio sbagliato su di lei e che non ha apprezzato che lui abbia detto così apertamente della loro intimità in un momento di rabbia, dopo che tra l'altro le aveva chiesto lui di non parlarne. Jessica non sembra molto propensa a passare sopra al comportamento del cavaliere e soprattutto ammette che hanno due percezioni diverse del loro momento di intimità e che al momento lei non se la sente di parlare d'amore. Con Diego, infatti, la dama ammette che si è trovata molto bene e che trova che la loro conoscenza sia molto più leggera, intesa non come superficialità, ma come una conoscenza con meno pesantezza.

Gianni interviene e dichiara che l'atteggiamento di Marcello è molto strano, perché il cavaliere non la conosce e già si dice innamorato di lei? Il cavaliere ribatte che a lui non interessa piacere a tutti e che è questo ciò che sente. Anche Jasna prende la parola e ricorda al cavaliere di averla accusata di essere superficiale e leggera, ma lui si è comportato allo stesso modo! Quando poi aggiunge che anche a lei sembra tutto forzato, Jessica le dà ragione e ammette che il comportamento di Marcello le provoca diversi dubbi e che quando ha provato a spiegare al cavaliere dei suoi dubbi, lui le ha urlato contro. Maria De Filippi chiede alla dama con chi vuole uscire ancora e Jessica ammette che al momento si trova in difficoltà: con Diego è stata molto bene, ma c'è Marcello che non fa che farla sentire oppressa quando vede che lei ha una certa affinità con altri uomini.

