Uomini e Donne, è scoppiato il B&B-gate: Mario Cusitore di nuovo al centro di una segnalazione! [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, scoppia il B&B-gate: una nuova segnalazione su Mario Cusitore mette in pericolo il trono di Ida Platano. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia, oggi, 23 aprile, su Canale5, con un succoso gossip: Maria De Filippi mostra a Tina Cipollari la copertina del settimanale Nuovo su cui campeggia la foto dell'opinionista accanto a Giucas Casella, con cui pare che abbia avuto una relazione! Tuttavia, l'intera puntata è occupata dal B&B-gate: una nuova segnalazione su Mario Cusitore porterà diversi scompigli nel trono di Ida Platano.

Uomini e Donne, scoppia il B&B-gate e Mario Cusitore è messo sotto accusa da Tina Cipollari!

Tina Cipollari nega tutta la faccenda della relazione con Casella, anche se ammette che è vero che sono stati in vacanza insieme alle Maldive e a Cefalù. Persino Gianni Sperti non crede all'intera storia, ma stupendo tutti, Tina conferma che sono molto amici, anche se non sono mai stati insieme. Si passa al trono classico con Ida Platano.

Dopo la puntata, Mario Cusitore ha cercato Ida in camerino e i due hanno discusso nuovamente: la tronista non riesce a fidarsi del tutto del corteggiatore, anche perché è arrivata l'ennesima segnalazione che lo mostra in discoteca con una ragazza. Mario si spertica in dichiarazioni appassionate, condite da continui "voglio solo te" e addirittura Maria De Filippi svela che Mario ha inviato a Ida anche un messaggio della buonanotte, chiamandola "amore mio".

La conduttrice del dating show di Canale5 svela però che è arrivata una nuova segnalazione sullo speaker e la tronista ha deciso di indagare e chiede alla persona che le ha inviato la segnalazione di spiegarle cosa ha visto. E spunta fuori che Mario è stato visto uscire di corsa da un B&B con una ragazza bionda. Ed era sabato mattina alle ore 10.30. Appena entrato in studio, il corteggiatore smentisce con forza, dichiarando che è stato dal barbiere alle 9 di quel sabato mattina, mentre alle 10 era in un negozio a Teverola, per provare un abito per un matrimonio.

Cusitore continua a sostenere che non è vero nulla di ciò che è stato detto e riafferma la sua versione dei fatti, smentendo anche che la ragazza con cui è stato visto in discoteca è una sua amica criminologa. Mentre Ida sembra vacillare di fronte alle parole di Mario, interviene Daniele e consiglia al corteggiatore di limitare le uscite in discoteca, perché è evidente che così facendo non tutela la sua storia con Ida. Gli opinionisti non credono a Mario e Tina sottolinea che non è possibile che arrivino sempre su di lui le segnalazioni e non su altri. Maria De Filippi interviene e consiglia alla tronista di contattare il barbiere di Mario una volta finita la puntata. Tuttavia, la tronista chiede di farlo durante la registrazione, in modo tale che Mario non abbia il tempo di convincere altri ad assecondare la sua versione. Mario afferma che non ha niente da nascondere, ma che è assurdo che si debba arrivare a questo.

Uomini e Donne, Ida tentenna e Tina la rimprovera: "Non vuoi sapere la verità perché poi devi eliminarlo"

Ida sembra dubbiosa, ma Tina la rimprovera: non deve aver paura di scoprire la verità ed è meglio sapere cosa è successo e non restare con il dubbio. Nel frattempo, Mario prende Ida per mano e le confida di non aver fatto nulla di male e che glielo dimostrerà: i due escono insieme dallo studio per prendere il telefono del corteggiatore, mentre Tina continua la sua arringa contro Cusitore.

Al suo rientro in studio, Gianni Sperti chiama direttamente il barbiere e parla con lui, chiedendogli quando è stata l'ultima volta che ha visto Mario: l'uomo risponde che lo speaker è stato nel suol saloon alle 8.30 circa e in una successiva telefonata anche all'Atelier in cui si era recato viene confermato che verso le 10.30/11 è stato nel suo negozio.

Si passa a Pierpaolo: in esterna, il corteggiatore ha cercato di nuovo di rassicurare la tronista, dicendole che vuole starle accanto e farla sentire amata. Peccato che poi le regali un completino intimo succinto, perché è così che spera di vederla fuori dal programma nella loro intimità. In studio, intanto, Tina chiede di poter indagare personalmente sulla faccenda di Mario, mentre Pierpaolo dichiara di non essere molto contento di ciò che sta succedendo e lui e la tronista discutono, mentre Gianni gli dà del costruito.

