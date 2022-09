Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Federica Aversano: ''Non hai personalità e carisma, sei una prepotente''

Gossip TV

Tina Cipollari non si trattiene e sbotta, Federica Aversano umiliata dall’opinionista di Uomini e Donne.

Non sembra esserci possibilità per sancire una tregua tra Tina Cipollari e Federica Aversano. L’opinionista di Uomini e Donne torna all’attacco, umiliando la nuova tronista che si difende sfoderando le unghie.

Uomini e Donne, Tina Cipollari spietata con Federica Aversano

Non è un segreto che tra Tina Cipollari e Federica Aversano non corra buon sangue. L’opinionista di Uomini e Donne ha preso in antipatia la corteggiatrice durante il percorso della partenopea come corteggiatrice di Matteo Ranieri, e non sembra essere pronta a cambiare idea. Federica, dal canto suo, non si è fatta mettere i piedi in testa e ha sempre replicato a tono, suscitando reazioni ancora più forti in Tina.

Quando l’opinionista ha scoperto che sarebbe stata Aversano la nuova tronista di Uomini e Donne, la reazione non è stata delle migliori. Dopo aver sbottato contro Pinuccia, Tina ha osservato Federica scartare un corteggiatore che non l’ha convinta con le sue parole, criticandola per eccesso di vanità e per essere stata frivola, per poi tornare alla carica contro la tronista.

“Ha questo sguardo di sufficienza così… Ma tu pensi di essermi simpatica? Fatti un esame di coscienza. Questi ragazzi qua, tra poco spariranno, rimarranno solo per Lavinia. Tu hai questa maschera, fai vedere che ti scivola tutto invece dentro stai male. Questo modo di porsi prepotente, non ti porterà da nessuna parte. Tu non hai personalità, tu sei solo prepotente e non hai carisma. Ti senti la Bellucci di Roma, invece non ti sei trovata neppure un catenaccio di uomo”.

Tina non ha riservato pietà per Federica, la quale non è stata in silenzio ad incassare colpi e ha replicato, accusando Cipollari di essere il primo pessimo esempio di donna prepotente in televisione. Le previsioni della romana si riveleranno vere? I corteggiatori preferiranno corteggiare Lavinia o non si lasceranno scoraggiare dal carattere difficile di Federica?

