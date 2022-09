Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta, volano stracci con Pinuccia: ''Adesso parte la querela''

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, scoppia una discussione feroce tra Tina Cipollari e Pinuccia. L’opinionista romana promette querela mentre la dama di Vigevano perde totalmente le staffe. Nel frattempo, dopo una lite con Ida Platano, Riccardo Guarnieri ammette di essere attratto da Federica Aversano.

Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Pinuccia

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla presentazione delle due nuove troniste, Lavinia e Federica Aversano. Maria De Filippi fa notare che Riccardo Guarnieri ha sempre elargito molti complimenti alla tronista partenopea e lei, pur lusingata dalle attenzioni del cavaliere pugliese, ha ammesso di non aver apprezzato il suo comportamento con Ida Platano e di non fidarsi di lui. Anche Lavinia ha trovato Riccardo confuso con la sua ex e in studio è scoppiata la discussione con Ida attonita davanti alle parole del cavaliere, che continua a dire di non aver fatto nulla per suscitare nuovamente in lei emozioni.

Maria fa notare che, lo scorso anno, la dama bresciana ha esplicitamente chiesto a Riccardo di tornare insieme e lui confessa di non aver letto questa situazione in modo romantico, lasciando tutti senza parole. Sedate le polemiche, si passa poi a Pinuccia e Alessandro Rausa. La dama di Vigevano è serissima e non concede spazio a Tina Cipollari, con la quale ha più che qualche conto in sospeso. Viene mostrato il video del loro appuntamento al concerto di Vasco Rossi e l’opinionista romana fa notare che Pinuccia sembra sempre annoiata e infastidita, provocando la reazione della dama che insulta pesantemente Tina, la quale a sua volta promette querela.

Cipollari fa notare che Pinuccia parla d’amore ma Alessandro le ha appena detto per l’ennesima volta che lui per lei prova amicizia, e dunque dovrebbero smettere di frequentarsi. La discussione feroce viene conclusa con un ballo tra Pinuccia e Alessandro, per poi passare a Bruno che, poco prima della fine del programma, aveva iniziato a frequentare Rosetta. Sembrava andare tutto bene tra i due ma il cavaliere ha trovato la dama troppo impegnata, e ha ammesso di non essere riuscito ad ottenere il tempo solamente per lui. Rosetta entra in studio e ammette di essere rimasta male per l'epilogo della storia, avendo riscontrato anche lei problemi nella loro convivenza.

