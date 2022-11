Uomini e Donne, Tina Cipollari tira in ballo Biagio Di Maro e cala il gelo: la bizzarra reazione di Maria De Filippi

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un’insinuazione su Biagio Di Maro. Ecco come ha reagito la presentatrice.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha tirato in ballo Biagio Di Maro, grande assente della nuova edizione del dating show di Canale 5, provocando una reazione bizzarra in Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi sceglie il silenzio su Biagio Di Maro

Per diverse stagioni Biagio Di Maro, le sue mozzarelle e “abbiamo trascorso una bellissima serata”, sono stati punti fermi nelle puntate di Uomini e Donne, mentre il cavaliere partenopeo provava invano a cercare l’amore della sua vita nello studio del dating show di Canale 5. Nel corso dell’ultima stagione del programma, tuttavia, sono emersi alcuni retroscena sul cavaliere che hanno lasciato piuttosto interdetti i fan, poi Biagio non è più tornato senza dare alcuna spiegazione.

Neppure Maria De Filippi o i presenti hanno accennato al perché di questo allontanamento repentino e sono nate diverse ipotesi su Di Maro, che sembra non aver lasciato un buon ricordo alla redazione del programma. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, mentre Ida Platano spara a zero su Roberta Di Padua, Tina Cipollari chiede al nuovo cavaliere Alessandro di presentarsi e lui rivela di essere in studio dopo una grande delusione amorosa: la donna che amava lo ha lasciato e si è fidanzata proprio con un noto ex cavaliere del programma.

Tina ha immediatamente pensato a Biagio, forse chiedendo anche lei il motivo di questa sparizione, e Maria ha preferito tacere e non confermare il pettegolezzo. Chi tace acconsente o chi tace è perché se parlasse farebbe venire giù le fondamento dello studio? Il mistero rimane irrisolto. Nel frattempo, sui social si scatenano commenti sempre più negativi su Ida, che ormai sembra aver ingaggiato un’assurda lotta contro Roberta, non tanto per Alessandro Vicinanza quando per il fatto che anni prima le rubò Riccardo Guarnieri.

