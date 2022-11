Uomini e Donne, Ida Platano al vetriolo contro Roberta Di Padua: ma lo scontro è davvero per Alessandro?

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Roberta Di Padua continuano a dare spettacolo al centro dello studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si torna a parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama bresciana inizia a nutrire non pochi dubbi sulla sincertà del cavaliere partenopeo, soprattutto dopo le nuove rivelazioni di Roberta Di Padua. Tra le due dame è guerra aperta e, secondo Tina Cipollari, Ida ce l'avrebbe con Roberta a causa di Riccardo Guarnieri, del quale è ancora gelosa e innamorata.

Uomini e Donne, Ida Platano provoca Roberta Di Padua

La nuova puntata di Uomini e Donne torna a concentrarsi su Ida Platano e Alessandro Vicinanza, una coppia che non se ne va. Dopo l’ultima puntata, in cui la dama bresciana ha avuto una reazione esagerata quando ha scoperto che Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme e si sono anche baciati appassionatamente, il cavaliere partenopeo nutre qualche dubbio. Ida ha cercato di tranquillizzarlo, ammettendo di non essere gelosa di Roberta e Riccardo, bensì di aver visto questo appuntamento come un attacco verso di lei. In studio, Roberta nega di aver voluto provocare la collega dato che, avendo Ida detto che non prova più nulla per Riccardo, la sua reazione non era prevista.

Di Padua, inoltre, continua a rivelare alcune frasi shock che Alessandro avrebbe detto su Ida durante la loro frequentazione, ma il cavaliere nega fermentante e accusa la dama di Cassino di volerlo far litigare con Platano. In risposta alla rivale, Ida ammette che Alessandro gli ha detto altre cose che ora sta negando in studio, e pensa che abbia parlato male di lei con Roberta fino a quando non ha avuto il coraggio di riproporsi. Nella querelle interviene Tina Cipollari, che suggerisce che la rabbia di Ida sia dovuta al fatto che Roberta sia uscita con Riccardo, e non è minimamente collegato al fatto che è tornata a frequentare Alessandro, trovando l’applauso del pubblico.

Dopo essersi difesa dalle accuse dell’opinionista romana, Ida si scaglia contro Alessandro e lo accusa di essere poco limpido, ammettendo di voler fare ordine su quello che continua a sentire in studio, non volendo essere presa per poco intelligente. Insomma, la situazione è spinosa e ci sono ancora tantissimi lati da chiarire ma quel che appare chiaro è che le due dame siano in competizione a causa di vecchi rancori, piuttosto che per Vicinanza che, secondo molti, non varrebbe neppure la fatica della sfida.

