Uomini e Donne, Tina Cipollari si confessa sul suo grande amore e lancia una frecciatina contro Gemma Galgani

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la nota opinionista Tina Cipollari, per presentare il suo libro Piume di Struzzo, ha raccontato del suo grande amore e non ha potuto fare a meno di lanciare l'ennesima frecciatina su Gemma Galgani. Ecco cosa ha detto.

In occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, Piume di struzzo, Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista al magazine del programma di Canale 5 in cui ha svelato alcuni dettagli della sua vita personale...non mancando di fare una delle sue battute su Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Tina Cipollari sul suo grande amore: "Mi ha sempre fatto sentire amata"

Non dimentica certo da dove ha iniziato Tina Cipollari, trascorrendo i primi anni della sua vita in una famiglia umile, in cui non sempre c'erano le tante comodità di oggi. Poi, in età adulta è esploso il successo con Uomini e Donne che le ha permesso di diventare uno dei volti del programma e di potersi realizzare professionalmente.

Della sua vita sentimentale, leggendo anche il libro, si evince della presenza di un grande amore, un uomo di nome Antonio, grazie al quale ha imparato ad amare sé stessa e che, purtroppo, è venuto a mancare, privandola della possibilità di un lieto fine:

"Antonio non c'è più. Posso vederlo solo nei miei ricordi e, nonostante siano passati anni, è proprio il suo ricordo a farmi sentire amata e compresa. Sono sicura che se leggesse Piume di struzzo, sarebbe fiero di me. Solo grazie a lui ho imparato ad amarmi."

Con Piume di struzzo, l'opinionista di Maria De Filippi è alla sua seconda pubblicazione ed è il risultato di un lungo percorso professionale e personale che ha iniziato a dare i suoi frutti quando Tina Cipollari era già una donna adulta: il grande amore è arrivato verso i 30 anni, il successo professionale intonro ai 35. Così è arrivata spontaneo chiedere cosa risponderebbe a chi vede i 30 anni come una pietra tombale.

Tina Cipollari fornisce una risposta piena di saggezza, ma ovviamente non può mancare la stoccata contro Gemma Galgani, dama del trono over con cui spesso si scontra:

"Gli direi che non esiste un'età per realizzarsi, che bisogna credere in sé stessi, perché tutto è possibile quando lo si vuole davvero...A meno che si sia Gemma Galgani!"

