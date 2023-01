Uomini e Donne, Tina Cipollari show: volano stracci contro Alessandro

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, assistiamo a una nuova discussione tra Alessandro e il numeroso parterre femminile che sta frequentando. A scontrarsi con lui, però, è anche Tina Cipollari, che non ha mai nascosto la sua antipatia per il cavaliere. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 12 gennaio, si parte dal trono over con Paola Ruocco e il cavaliere Alessandro, che ha deciso di uscire anche con Cristina, provocando la reazione furiosa di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Tina Cipollari senza freni contro il cavaliere Alessandro

La puntata inizia con il confronto tra Gemma Galgani, Paola Ruocco e Pamela e il cavaliere Alessandro. Dopo le vicende che avevano visto uno scontro tra Paola e Alessandro, a causa di una macchinazione che entrambi avevano programmato per non svelare di aver trascorso una notte insieme e che era sfuggita loro di mano, la dama aveva deciso di chiudere i rapporti con il cavaliere. La discussione è ripresa da questa macchinazione, con l'opinionista Gianni Sperti che si è scagliato contro la dama, invitandola a dire la verità e non continuare a mentire, perché anche lei era d'accordo con Alessandro nel non rivelare ciò che c'era stato, quindi, l'uscita in lacrime qualche puntata fa era stata tutta una sceneggiata.

A questo punto Maria De Filippi tira fuori i messaggi che si sono scambiati i due, in cui si evince che la dama aveva rivelato alla Redazione ciò che era successo davvero, ma anche la "bugia" che avevano concordato insieme. Lo studio si divide, con Tina Cipollari che crede alla versione di Paola, mentre Gianni afferma che la dama è una manipolatrice e crede invece al cavaliere napoletano. Alessandro, dopo aver chiuso con la dama, conferma di voler uscire ancora con Gemma Galgani e Pamela. Ma, a sorpresa, Maria De Filippi chiede di aggiungere un'ulteriore seduta e inaspettatamente svela che Alessandro e Cristina sono usciti insieme. Questa rivelazione scatena il putiferio da parte di Tina, che accusa la dama di essere incoerente e una disperata a "buttarsi" con un uomo come il cavaliere napoletano.

Come sempre, ogni volta che entra in scena Cristina, arriva a seguire anche Armando Imparato. Il cavaliere si lascia andare a una scena di gelosia, accusando Cristina di essere falsa, perché lei aveva rivelato che sarebbe uscita solo con un uomo che davvero le sarebbe piaciuto ed è assrdo che voglia uscire con un uomo che accetta di frequentare anche una donna come Gemma, con il doppio della sua età. Anche Gianni si inserisce nella discussione, accusando il cavaliere di essere ipocrita a nascondere la verità e anche Maria sembra d'accordo con l'opinionista e sottolinea che, in effetti, il suo atteggiamento è abbastanza chiaro e indica gelosia pura e semplice.

L'attenzione dello studio si sposta allora su Alessandro e sull'interesse per Gemma: il cavaliere ammette di essere molto affezionato alla dama torinese e che è la prima volta che esce con una donna tanto più grande. Tina Cipollari sbotta infuriata sia contro il cavaliere, sia contro la Galgani, che reputa un'ingenua a credere che un uomo tanto più giovane possa essere attratto da lei. L'opinionista si scaglia come una furia contro il cavaliere napoletano, perché se vuole dimostrare il suo interesse reale per la dama torinese, allora, deve invitarla a uscire. Quest'ultima ricorda che hanno parlato moltissimo a telefono, anche fino a notte inoltrata. Considerando l'insistenza di Tina, il cavaliere scherza dicendo che forse l'opinionista è gelosa della dama. A questo punto la Cipollari perde davvero le staffe e obbliga i due a ballare insieme con una canzone che li faccia ballare vicini, con un lento romantico.

