Uomini e Donne, Paola in lacrime lascia lo studio per colpa del cavaliere Alessandro

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi lunedì 9 gennaio nella parte dedicata al trono over vediamo che Paola e Alessandro hanno portato avanti la loro conoscenza. Ma il cavaliere nega la verità e la dama lascia lo studio in lacrime. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 9 gennaio 2023, il dating show di Maria De Filippi torna dopo la pausa natalizia con tante novità. Si inizia con il trono over con Gemma Galgani e la sua conoscenza del cavaliere Alessandro. Ma a sorpresa, non sarà lei al centro di questa puntata, bensì Paola.

Uomini e Donne, Paola in lacrime lascia lo studio

Anno nuovo, nuovi corteggiatori: per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere disposto a tutto per conoscerla. La dama, dopo la delusione di Mario aveva mostrato interesse per un uomo più giovane, Alessandro. Il cavaliere aveva dichiarato, però, interesse anche per Paola, Pamela e Silvia e aveva deciso di conoscerle approfittando di questi giorni. Così al rientro in studio, avrebbe avuto un'idea più precisa. Gemma Galgani si è mostrata estremamente presa da Alessandro, al punto che ha dichiarato senza pudore che si sono confidati reciproche fantasie intime. Il suo commento ha scatenato l'indignazione di Tina Cipollari, che non perde mai occasione per insultare la dama per il suo comportamento un po' svampito.

Ma Alessandro ha frequentato anche altre donne, oltre alla Galgani ed è in particolare con Paola che la situazione sembra essersi spinta oltre. Tuttavia, sorprendendo tutti, il cavaliere napoletano rivela che tra loro c'è stato solo un bacio a stampo. A queste parole, Paola scoppia in lacrime e lascia lo studio sotto lo sguardo esterrefatto dei presenti. Alessandro prova a giustificarsi, dicendo che non aveva voluto spingersi oltre il bacio perché intenzionato a conoscere altre donne. Le sue parole, tuttavia, non convincono Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina: tutti e tre, infatti, provano a far capire al cavaliere che le sue parole sono state un duro colpo per Paola, perché è evidente che tra loro deve esserci stato molto di più e che evidentemente con quello che ha detto la dama deve essersi sentita svilita.

In particolare, Tina Cipollari è convinta che Alessandro stia mentendo e che nega che ci sia stato di più per i suoi scopi personali. Anche la conduttrice afferma che se fosse stata in Paola, anche lei si sarebbe sentita offesa da come il cavaliere ha raccontato la serata. Eppure, sembra che Alessandro faccia finta di nulla, non riuscendo a capire perché la dama sia fuggita così. A chiarire la situazione ci pensa Paola: la dama rientra e dopo essersi asciugata le lacrime rivela che tra loro c'è stato molto più di un bacio a stampo, ma hanno trascorso la notte insieme.

Questa rivelazione sconvolge tutti e Tina si scaglia contro di lui, accusandolo di mentire. Su questa base cominciano a svelarsi tutti gli altarini: Alessandro afferma che Paola gli ha chiesto di riferire alla direzione di scegliere lo stesso albergo, per non metterla in imbarazzo, ma anche qui la dama lo sbugiarda. Paola rivela a tutti che la direzione ha lasciato a loro la libertà di scelta e che lei aveva dato la libertà ad Alessandro di scegliere. Sentendo questa ennesima bugia, anche Maria De Filippi interviene facendo arrivare i membri della direzione che si sono occupati della prenotazione dell'albergo. La direzione chiarisce che lo stesso hotel deve essere chiesto da entrambi e che Alessandro ha chiesto lo stesso hotel di Paola, anche se con stanze differenti.

Alessandro ha mentito in più di un'occasione e Paola chiarisce che anche se non è innamorata di lui, sa che ha provato qualcosa di molto forte nei suoi confronti e l'atteggiamento del cavaliere l'ha profondamente offesa, anche perché Alessandro si è rimangiato tutto ciò che le ha detto la sera precedente.

