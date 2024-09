Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta contro un corteggiatore per aver tirato in ballo la storia con Giucas Casella

Gossip TV

Durante la puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, mercoledì 25 settembre, su Canale5, Tina Cipollari ha sbottato contro un corteggiatore. Il motivo? C'entra Giucas Casella!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, mercoledì 25 settembre 2024, su Canale5, uno dei nuovi corteggiatori scesi per le troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon ha accidentalmente provocato la furia di Tina Cipollari. Il motivo? Ha nominato Giucas Casella, con cui la storica opinionista di Maria De Filippi avrebbe avuto un flirt.

Uomini e Donne, Tina furiosa con uno dei corteggiatori: c'entra Giucas Casella

Oggi, a Uomini e Donne, è stata presentata la nuova tronista Martina De Ioannon ed essendo al completo i 4 tronisti della prima fase del dating show è arrivato anche il tanto atteso appuntamento al buio. In questa prima fase, infatti, i corteggiatori e le corteggiatrici scendono in studio, ignari di chi si troveranno davanti. Come svelato dalla conduttrice, l'avranno saputo poco prima di entrare chi si sarebbero trovati davanti, dopo aver visto i video di presentazione dei vari tronisti e troniste.

Dopo le corteggiatrici, è stata la volta dei possibili corteggiatori di Martina e Francesca, ma un primo commento è arrivato da Tina Cipollari: la storica opinionista, infatti, ha ammesso che nessuno dei ragazzi sembrava davvero affascinante e ha suggerito alle ragazze di scartare due intere file. Con ironia, infatti, ha ammesso:

"Seconda e terza fila, via. Ne sono 8, capirai"

Tuttavia, Tina non si aspettava certo che uno dei nuovi corteggiatori, Andrea, replicasse alle sue parole. Seduto nel parterre, infatti, Andrea le ha rilanciato la provocazione:

"Ci credo, secondo me dopo l'esperienza alle Maldive con Giucas Casella è impossibile trovare un uomo alla tua altezza"

Sorpresa, Tina ha poi sbottato furiosa per le parole del corteggiatore: "Che c'entra? Ma tu puoi partire da casa già prevenuto? Cosa c'entra ora questo".

Uomini e Donne, cos'è successo tra Tina Cipollari e Giucas Casella?

Nel corso dell'ultima edizione del dating show, la copertina di Nuovo Tv aveva riportato che Giucas Casella e Tina Cipollari erano stati visti a cena, anche se a tavoli diversi e un'intervista rilasciata dal mago aveva portato alla luce un insolito retroscena. Vent'anni fa i due sono stati in vacanza insieme alle Maldive e hanno vissuto un'intensa storia d'amore:

"Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio."

Tina, ovviamente, in trasmissione, ammise di non ricordare molto di questa fantomatica vacanza, ma tutti si accorsero del suo imbarazzo quando Casella fu ospite di Uomini e Donne e riuscì a ipnotizzare l'opinionista!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne