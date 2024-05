Uomini e Donne, Giucas Casella in trasmisisone ipnotizza Tina: l'opinionista sviene al centro studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Giucas Casella è stato ospite della trasmissione per confrontarsi con Tina Cipollari sulla loro passata relazione. Durante un ballo, Casella ipnotizza l'opinionista che sviene al centro studio! Ecco cosa è successo!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda come sempre su Canale5, si inizia a sorpresa con Tina Cipollari! Dopo settimane, infatti, Giucas Casella è giunto in trasmissione per confermare la loro conoscenza più intima. Spazio al trono over con Asmaa e Cristiano, che sembrano sempre più presi l'uno dall'altra e con Ernesto che deve sedare la lite tra la dama che sta conoscendo, Elisa, e Barbara.

Uomini e Donne, Giucas Casella in trasmissione ipnotizza Tina Cipollari: la reazione di Maria De Filippi! [VIDEO]

Maria De Filippi chiede a Tina Cipollari, sua storica opinionista del dating show di Mediaset, di sedersi al centro studio, perché Giucas Casella è giunto in trasmissione per chiarire la loro passata "amicizia". Insieme a lui anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, sulla cui rivista è apparsa l'intervista a Casella. In quell'intervista, Casella aveva rivelato che tra lui e Tina c'erano stati dei trascorsi sentimentali. Al suo ingresso, Giucas Casella subito si complimenta con Tina Cipollari, dicendole che è bellissima, ora come allora. L'opinionista è alquanto imbarazzata, ma nega che ci sia stato altro tra loro. Tuttavia, Tina ammette di non ricordare tutto, però finalmente ammette che è stata alla Maldive con Casella e che tra loro c'è stata una "frequentazione" di un anno, ma nel suo racconto sembra che tra loro non ci sia mai stato altro. Maria De Filippi ironizza sulla sua smemorata opinionista, ma Tina continua a far finta di nulla. Signoretti sciocca tutti quando dichiara di aver portato anche una prova fotografica della loro storia di allora e mostra alcuni scatti in cui non solo si vedono Tina e Giucas Casella insieme, ma in una foto l'opinionista gli sta porgendo un regalo...degli slip neri. A questo, tutti in studio scoppiano a ridere e Signoretti sottolinea che un simile regalo evidenzia che ci debba essere una certa intimità tra loro.

Tina ammette di ricordarsi questo viaggio, ma non dei particolari più intimi, mentre Casella continua a sostenere di averla vista uscire dal mare completamente senza veli! Signoretti chiede a Casella che cosa l'abbia fatto innamorare di Tina e lui sostiene che oltre alla bellezza, anche la sua natura più sensuale e qui inizia una piccola discussione tra Tina e Gemma Galgani, perché Signoretti insinua che la dama è sempre stata accusata di cercare solo l'aspetto sensuale nelle relazioni, mentre anche Tina a quanto pare non scherzava in passato. Signoretti chiede a Tina se per caso si vergogna della loro passata relazione, ma l'opinionista ammette che non si vergogna di nulla...ma magari un altro viaggio alle Maldive l'aiuterebbe a recuperare tutti i ricordi perduti! Alla fine i due ballano anche insieme, con in sottofondo la loro canzone di allore!

Tuttavia, durante il ballo, Giucas ipnotizza Tina e l'opinionista cade svenuta a terra! La conduttrice è senza parole e si avvicina all'opinionista a terra e chiede all'ipnotizzatore di risvegliarla! Quando Tina rinviene, al tre di Casella, è palesemente confusa e dichiara di non sentirsi bene, tanto che le portano l'acqua e la aiutano a sedersi. Dopo il saluto di Giucas, si passa al trono over e Gemma e Pietro si siedono al centro studio: la loro conoscenza prosegue a gonfie vele e restano lì per poco tempo.

Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa: amore vero? I dubbi di Gianni e Tina

Ancora spazio al trono over con Cristiano e Asmaa: il cavaliere ammette che tra lui e la dama la situazione procede molto bene. Per Asmaa ha solo belle parole, mentre la dama ammette di essere molto emozionata a stare al centro studio con lui e che è molto presa da Cristiano. La dama ammette che si è sempre mostrata una persona molto difficile da accontentare, ma che Cristiano ha toccato delle corde dentro di lei che altri non hanno fatto. La dama ammette anche che il cavaliere non è come fa credere nel programma, che lui le ha mostrato dei lati molto intimi e personali della sua vita.

L'idillio però è rotto da Giulia, con cui Cristiano si stava frequentando, perché la dama ammette che lui fa le stesse cose con tutte le donne che corteggia. Anche Cristina Tenuta interviene e racconta che è successa la stessa cosa con lei, confermando così la versione di Giulia. Tra i tre inizia una discussione, mentre Asmaa cerca di riportare l'attenzione su di lei. Alla fine, Cristiano e Asmaa decidono di darsi l'esclusiva, anche se né Gianni né Tina sono convinti della loro intesa.

Ancora trono over con Ernesto ed Elisa. Il cavaliere ammette di trovarsi bene con la dama, però sa di non essere innamorato di lei. L'ex corteggiatore di Ida Platano dichiara però che è dispiaciuto da qualcosa che è successo tra Barbara ed Elisa. Quest'ultima, infatti, dice che Barbara l'ha fermata quando è arrivata in studio e le ha dato dell'arrogante. Ma De Santi interviene e le dice che non è stato detto con malizia, ma in maniera ironica e che la sua arroganza sta proprio in questo, perché non è capace di cogliere l'ironia. Tra le due inizia un'accesa discussione, nella quale si intromette anche Milena che sostiene che Elisa era già arrivata molto turbata agli studi e forse dipendeva da motivi suoi personali e non dalle parole di Barbara se era così infastidica. Elisa si inalbera al centro studio e dice che ha avuto una giornata difficile, ma che non intende parlarne in studio.

