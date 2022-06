Uomini e Donne, Tina Cipollari lancia una frecciata a Ida e Gemma: “Fate bene a farvi compagnia”

Gossip TV

Le due storiche dame del trono over di Uomini e Donne insieme, arriva la stoccata dell'opinionista del datging show, Tina Cipollari.

Nelle scorse ore non è passato di certo inosservato il video che Ida Platano, nota protagonista del dating show di Uomini e Donne, ha postato in compagnia della sua amica di sempre e partner del parterre femminile dell'over, Gemma Galgani

Le due dame si sono ritrovate insieme come promesso. Gemma sembra abbia raggiunto infatti Ida a Brescia come annunciato di recente per trascorre qualche giorno in compagnia della sua grande amica

Le due note dame del dating show di Uomini e Donne si sono immortalate insieme in diverse storie Ig su Instagram.

A tal proposito, sulla pagine social di Uominiedonneclassicoeover, alla domanda, "Vi piace la loro amicizia?", è arrivata una replica di Tina Cipollari, la storica opinionista della trasmissione. L'ex moglie di Kiko Nalli, non si è fatta sfuggire l'occasione e ha replicato con un'ironica stoccata accompagnata da alcune emoticon che ridono.

"Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati”, ha scritto la Cipollari.

Un commento ironico che è stato ri(condiviso) dalla stessa Ida che è sembrata divertita dalla considerazione della vamp. “Felice più di prima. Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica” queste le parole della Platano annunciando questa mattina la visita di Gemma: “Eccoci di nuovo insieme. Vi salutiamo tutte e due insieme affettuosamente, un abbraccio enorme. Stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme, baci a tutti”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.