Uomini e Donne, Ida Platano ''felice più di prima'' insieme al chiacchierato volto del Trono Over

Ida Platano si mostra la settimo cielo con il volto di Uomini e Donne, durante un video su Instagram.

Ida Platano si è lasciata alle spalle un anno complicato, durante il quale l’amore non ha bussato alla porta come avrebbe sperato. La dama di Uomini e Donne ha ritrovato comunque il sorriso, grazie alla compagnia di un volto chiacchierato del Trono Over.

Uomini e Donne: Ida Platano si lascia immortalare con…

Questa poteva essere la volta giusta per Ida Platano e invece il suo ultimo anno a Uomini e Donne si è rivelato un disastro. La dama bresciana non solo non ha trovato l’amore nonostante il tentativo serio con Marcello Messina, Diego Tavani e Alessandro Vicinanza, ma ha anche vissuto per l’ennesima volta il dolore di veder crollare la speranza di tornare a fare coppia fissa con Riccardo Guarnieri. Se inizialmente Ida si è mostrata poco sui social, preferendo far parlare frasi malinconiche al suo posto, adesso Ida sembra aver ritrovato il sorriso.

La bresciana si mostra indaffarata nel suo salone di bellezza, annuncia di aver un misterioso appuntamento, poi vola in Germania per qualche giorno, così da ricaricarsi e tornare a casa più radiosa di prima. E poche ora, tramite Instagram, Ida ha ammesso di essere al settimo cielo per la presenza di un volto noto del Trono Over, seduto proprio accanto a lei.

“Quando capitano le cose belle, capitano tutte insieme. Sono stata via, sono stata in Germania con le mie nipoti, e sono stata bene… Eccomi qua, felice più di prima, perché con me c’è la mia amica. Passeremo dei giorni insieme!”.

Ida si è mostrata insieme a Gemma Galgani, la fedele amica che non le ha mai voltato le spalle durante questi anni difficili. La dama torinese ha raggiunto Platano a Brescia, per trascorrere con lei qualche giorno di relax, magari aiutandola ad incanalare l’energia positiva e non pensare a Riccardo. Del resto, neanche per Gemma è ancora arrivato l'amore e si mormora che la dama potrebbe sedere nelle file del parterre femminile per l'ultima volta, per poi lasciare Uomini e Donne per sempre.

