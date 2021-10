Uomini e Donne, Tina Cipollari l'ha fatta grossa: Gemma Galgani esplode!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano la loro guerra in studio.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi Canale5, Tina Cipollari cerca di impedire l’ingresso del nuovo cavaliere di Gemma Galgani, delusa perché nessuno dei presenti ha accettato il suo numero di telefono. Continua il quadrilatero tra Graziano, Diego, Vittoria e Valentina. Per il trono classico, invece, assistiamo alle esterne di Joele Milan, colpito sempre di più dalla corteggiatrice Ilaria.

Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Per Gemma Galgani arriva un nuovo cavaliere in studio, nonostante Tina Cipollari abbia impedito fisicamente all’uomo di incontrare la dama torinese, sdraiandosi davanti al passaggio per protesta. Il nuovo arrivato, Maurizio, è un avvocato pugliese che si vede costretto a destreggiarsi tra le discussioni, che inevitabilmente scoppiano tra la torinese e la verace opinionista. Gemma accetta il corteggiamento di Maurizio, mettendolo al corrente del fatto di aver lasciato il suo numero ad altri cavalieri già presenti in studio. Peccato che nessuno di loro abbia voluto contattarla, almeno per il momento.

Si passa poi a Graziano e Diego, entrambi interessati a Valentina. Il cavaliere romano ha deciso di chiudere con la dama, geloso per il rapporto con Graziano. Il triangolo è finito male per Valentina, dal momento che nessuno dei due cavalieri sembra convinto dalla sua sincerità. Gianni Sperti fa i suoi complimenti a Diego, che reputa uno dei protagonisti più sinceri del Trono Over, difendendolo dalle accuse di Valentina, che avrebbe voluto una spiegazione sulla fine della loro conoscenza. Si passa al trono classico, con l’esterna tra Joele Milan e la corteggiatrice Aurora, che è andata decisamente male. Il tronista ha ammesso di essersi trovato a disagio con lei, mentre la corteggiatrice lo ha definito un ragazzo profondamente noioso e fin troppo egocentrico.

L’esterna tra Joele e Ilaria, invece, è andata a gonfie vele, tra coccole e dolci confessioni. Matteo Fioravanti, tuttavia, confessa di non credere alla sincerità di Ilaria, dal momento che ripetuto le stesse frasi fatte anche a lui, durante la loro breve conoscenza. Maria De Filippi chiede a Ida Platano quale cavaliere l’ha colpita, e lei indica Diego che sembra molto soddisfatto.

