Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani per il cavaliere Claudio: "vince" l'opinionista su tutta la linea [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono "sfidate" per lo stesso cavaliere, Claudio. E, la vittoria è andata tutta all'opinionista. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parte dal trono over con Gemma Galgani e Pamela per la conoscenza di Alessandro, ma il vero centro della puntata è l'interesse che Tina Cipollari mostra per il cavaliere Claudio, tanto da decidere di ballare insieme! Spazio anche alla coppia sempre più traballante formata da Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari vs Gemma Galgani per il cavaliere Claudio, ma per la dama torinese non c'è scampo

Sia Gemma Galgani sia Pamela sono due corteggiatrici del parterre di Alessandro Sposito, cavaliere napoletano che ha fatto molto discutere per il suo modo di fare. La puntata inizia già con una sorpresa: Pamela ha mandato a Gemma un regalo di scuse, perché pensava di essere stata troppo aggressiva nel reagire con la dama torinese, ma Gemma ha rifiutato il regalo di scuse, attirandosi le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, perché con il suo comportamento si è dimostrata molto maleducata. Altra sorpresa è stata la preferenza del cavaliere per Pamela: Alessandro ha detto chiaramente a Gemma di non voler continuare la sua frequentazione e la dama non nasconde in studio la sua delusione. La dama torinese ha cercato di raccontare con dovizia di particolari la situazione, ma Gianni la invita ad alzarsi, dato che è chiaro che il cavaliere l'ha liquidata e stanno parlando del nulla. Perciò, il cavaliere napoletano continuerà con Pamela, nonostante Tina sia fin troppo certa che tra loro non andrà avanti.

Sembra, però, che Gemma non abbia perso tempo e, infatti, viene rivelato che la dama ha lasciato il suo numero al cavaliere Claudio, un distinto signore a cui Tina aveva rivolto il terzo grado per scoprire le sue numerose proprietà. L'opinionista aveva rivelato, scherzando, di essere interessata al cavaliere e, infatti, vedendo i nuovi sviluppi non ha potuto non commentare piccata che lei sperava di aver colto un interesse da parte dell'uomo e che Claudio le ha fatto recapitare un regalo impegnativo. Il cavaliere ammette di essere affascinato da Tina e che per lui è un "frutto proibito", perciò, gli piacerebbe poterla conoscere a cena.

Oltre a Gemma, Claudio è uscito a cena anche con altre due dame: Gabriella e Michela. E dato che Tina sembra propensa a lasciargli il numero, allora farà parte anche lei del suo parterre di corteggiatrici? L'opinionista gli dice, però, che se vuole conoscerla, dovrà essere qualcosa di esclusivo. Nessuno nello studio riesce a capire se l'opinionista stia scherzando o meno, ma il cavaliere sembra davvero interessato, tanto che le chiede di ballare insieme e Tina accetta. Maria De Filippi le chiede se stia facendo sul serio e che si sta esponendo e l'opinionista risponde che l'ultima volta che si è esposta si è anche sposata, quindi, chi può dirlo. Quando è Gemma a chiedere a Claudio di ballare, il cavaliere sorprendentemente rifiuta! Si sente molto emozionato dal ballo con Tina e vuole continuare a godersi quell'emozione.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti a confronto

Arriva anche il turno di Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: la loro coppia è sempre più traballante e da dopo la sfilata, quando il Guarnieri ha accettato il gioco di seduzione di Roberta Di Padua, la situazione non è migliorata: la dama si lamenta che il cavaliere non le presta attenzioni, che è sempre lei a cercarlo e la sua lamentela fa scattare Gianni. L'opinionista afferma di essere stanco di sentire la dama lamentarsi sempre delle stesse cose, perché è chiaro a tutti, tranne che a lei che Riccardo non ha interesse per lei. La coppia, però, protesta dicendo che sono settimane che non litigano e che hanno riconosciuto che provano qualcosa ma non è amore tra di loro. I due non si vedono se non quando devono registrare le puntate e Riccardo non le manda mai messaggi, perciò, anche Gianni gli rinfaccia che non è innamorato, perciò, qual è il punto di questa storia?

Gloria ha provato a chiedere al cavaliere quanto tempo potrà passare prima che lui possa innamorarsi di lei e viene attaccata da Tina Cipollari: questa è una domanda da adolescenti, non da persone adulte. Quando Riccardo le fa notare, tirando in ballo Roberta Di Padua, con cui ha avuto una breve frequentazione, che con Gloria il rapporto si è evoluto in maniera diversa e che ha molto più affetto per lei e rispetto, la dama però scatta e afferma che per lei è meglio chiuderla qui. Altrimenti, potrebbe rischiare di farsi molto male.

