Uomini e Donne, Tina Cipollari come mai vista prima: Pinuccia offende la madre defunta e l’opinionista esplode!

La battuta di Pinuccia fa infuriare Tina Cipollari, che lascia Uomini e Donne quasi in lacrime.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, è andato in scena l’ennesimo durissimo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia, che questa volta ha replicato caustica alle accuse della verace opinionista, finendo per tirare in ballo la madre defunta della romana, che è scoppiata prima contro la dama del Trono Over poi in lacrime, lasciando lo studio. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari offesa da Pinuccia

Che tra Tina Cipollari e Pinuccia non scorra buon sangue non è certo un segreto. L’opinionista di Uomini e Donne ha preso le difese di Alessandro, dopo che il cavaliere si è sentito attaccato ingiustamente dalla dama e l’ha accusata di averlo trattato senza il minimo rispetto, facendo notare che Pinuccia non sia interessata a nessuno tranne che sé stessa. La dama ha pianto più volte per gli attichi, talvolta spietati, di Tina ma non ha ascoltato i suoi rimproveri, chiedendo ancora una volta ad Alessandro di prendere posto davanti a lei, per chiarire la loro situazione.

“Ciao Alessandro voglio far pace con te, chiedo scusa e c’è stata qualcosa che ti ho mortificato, ti sei arrabbiato, però sei sempre nel mio cuore, pensa tu se mi vuoi ancora io sono qua e ti voglio bene”, ha ammesso Pinuccia, mentre Alessandro ha ribadito di poterla avere vicino solo come amica, non avendo trovato in lei la sintonia giusta per una storia d’amore. Tina ha immediatamente sottolineato come questo confronto sia stato inutile, dato che il cavaliere è stato più che chiaro e Pinuccia ha sbottato. “Dall’amicizia ci può essere qualcos’altro, nella vita non si sa mai. Abbiamo sbagliato, tutti sbagliamo, lei non sbaglia mai nella sua vita? Perfetti non c’è nessuno, e ora di finirla, qui c’è tanta cattiveria […] Ti è andata bene oggi, maleducata, villana, con gli ospiti non si fa in questa maniera, dov’è sua madre che le ha imparato l’educazione!”.

La frase della dama di Vigevano ha gelato Tina che, avviandosi verso le quinte, ha fatto marcia indietro per affrontare faccia a faccia la dama, lasciandosi scappare un singhiozzo e mostrandosi vicino alle lacrime. “Non ti permettere! Devi parlare di me! Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me non con mia madre”, ha tuonato Cipollari. Mentre Gianni e Maria si sono mostrati scioccati dalla reazione della romana, che non hanno mai visto così fragile in tanti anni di conoscenza, Pinuccia ha chiesto immediatamente scusa, rendendosi conto di aver esagerato con le parole. Nel frattempo, per i fa di Uomini e Donne ci sono succulente novità svelate dalle Anticipazioni sul trono di Luca.

