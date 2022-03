Uomini e Donne, anticipazioni: una decisione di Luca Salatino lascia attonite Soraia e Lilli

Gossip TV

Ecco cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne.

Ieri, domenica 27 Marzo 2022, si sono registrare le nuove puntata di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover:

Uomini e Donne, Anticipazioni classico: la decisione di Luca Salatino spiazza le corteggiatrici

Per quanto riguarda il trono classico, Valeria Rimondi, la nuova tronista, ha fatto due esterne grazie alle quali ha iniziato a conoscere suoi primi corteggiatori, tra cui un ragazzo di nome Federico.

Luca Salatino ha fatto invece un’esterna con Soraia Ceruti. Sono stati a cena insieme nel suo residence; l’esterna è andata abbastanza bene. Luca però non ha portato in esterna Lilli e ha voluto conoscere invece una nuova corteggiatrice. Ha sottolineato che forse questa nuova corteggiatrice è proprio quella che lo attrae di più fisicamente. Lilli e Soraia erano molto scosse; si aspettavano che a questo punto del percorso lui fosse proiettato soltanto su loro due e non su nuove conoscenze.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono over:

Ida Platano è uscita con un nuovo ragazzo del parterre ed è andata abbastanza bene. Lui è molto carino con lei e le ha detto che deve sentirsi libera. Ci sono stati i soliti battibecchi tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. Quest’ultimo ha chiuso definitivamente con Aneta dicendo che il suo stile di vita è troppo diverso dal suo. Sono scese inoltre due nuove corteggiatrici per Armando e le ha tenute entrambe. Al termine della scelta di Matteo,che ha concluso il suo trono con Valeria Cardone, Alessandro Vicinanza, uno dei corteggiatori di Ida, ha chiesto a Federica Aversano di restare ma lei ha rifiutato.

