Uomini e Donne, Teresanna Pugliese è diventata mamma: benvenuto, Gioele!

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta, annunciando la nascita del piccolo Gioele, nato dal matrimonio con il marito Giovanni Gentile.

Negli scorsi mesi, Teresanna Pugliese non si era mostrata con frequenza sui social, preferendo tenere nascosta la sua seconda gravidanza. Questa scelta, ha poi spiegato l'ex tronista, è derivata da alcuni problemi a cui è andata incontro l'ex tronista agli inizi della gestazione e che l'hanno spinta a mantenere il riserbo, prima di condividere con i fan la lieta notizia, che è stata annunciata a metà aprile.

Dopo aver raccontato che per questa seconda gravidanza ha avuto diverse complicazioni, Teresanna ha confermato di essere in dolce attesa e oggi, 25 settembre 2024, ha annunciato la nascita del piccolo Gioele. L'ex tronista ha postato, ieri mattina, un video per rivelare al primogenito Francesco che lei e il marito Giovanni erano in ospedale per accogliere il suo fratellino e oggi ha postato i primi scatti del nuovo arrivato di casa Pugliese-Gentile.

Il piccolo è nato dopo un parto piuttosto difficile, ma l'influencer non ha rivelato ulteriori dettagli, preferendo godersi la gioia dell'essere di nuovo diventata mamma.

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese criticata per l'outfit alla sua festa di compleanno

Teresanna Pugliese è stata una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più seguite sui social dai fan del dating show. Ad agosto,Teresanna ha festeggiato il suo compleanno e l'outfit scelto per la festa ha scatenato i commenti acidi degli haters, che hanno ritenuto adatto il look scelto visto che l'ex tronista, all'epoca, era ancora in dolce attesa.

Sul web molti haters hanno ritenuto "volgare e imbarazzante" l'ex tronista, tanto che il post è stato preso d'assalto da commenti negativi. Tuttavia, come spesso accade, Teresanna Pugliese ha deciso di rispondere a tono ai commenti ricevuti, dicendosi impressionata dalla superficialità che hanno mostrato alcuni utenti sui social.

"Dopo quello che ho vissuto, oggi sono orgogliosa di celebrare la mia gravidanza e felice di potermi sentire libera di indossare qualsiasi cosa, mostrando il mio pancione! Quella sera non ho festeggiato solo i miei anni ma anche i miei affetti e i miei traguardi! Ho festeggiato anche la mia pancia, si!"

