Uomini e Donne, Teresa Langella svela: "Tragedia sfiorata: mio padre stava annegando, ma Andrea l'ha salvato"

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha raccontato della terrificante vicenda di cui è stata protagonista con la sua famiglia e che rischiava di concludersi in tragedia! Ecco cosa ha rivelato!

Tragedia sfiorata per l'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella. Mentre era in vacanza con la sua famiglia, infatti, il padre della compagna di Andrea Dal Corso ha rischiato di annegare ed è stato solo l'intervento del genero a salvargli la vita.

Uomini e Donne, Teresa Langella svela: "Mio padre ha rischiato di annegare, è savo grazie ad Andrea"

Brutta vicissitudine che si è però conclusa con un lieto fine per Teresa Langella, ex noto volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Mentre era in vacanza con la famiglia, infatti, il padre dell'ex tronista è imporvvisamente caduto in acqua e ha rischiato di annegare.

L'ex tronista con Andrea Dal Corso, con cui convolerà a breve a nozze, era in piscina insieme ai suoi genitori, quando il padre è caduto dal materassino su cui si trovava e non è più risalito. Dopo lo spavento, è stata la stessa Teresa Langella ad aggiornare i fan su quanto accaduto, tramite delle stories su Instagram: sui social, l'ex tronista ha rivelato che il merito della felice conclusione della vicenda è del fidanzato Andrea Dal Corso.

Solo lui, infatti, aveva notato che il suocero era caduto in acqua e non risaliva più in superficie, così si è lanciato in piscina per soccorrerlo. Attraverso il suo profilo Instagram, Teresa ha raccontato ai fan la brutta vicenda, spiegando come sono andate le cose:

"Papà si era addormentato sul materassino. All'improvviso, non ci eravamo accorti di niente, né mamma e nemmeno le mie zie. Andrea vede che all'improvviso papà cade giù e non torna più su. Si fionda in piscina, tre metri e mezzo di profondità, noi lo guardiamo. [...]Sembrava un film. Oggi Andrea ha salvato papà"

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto sposi

Manca sempre meno alle nozze tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ex protagonisti di Uomini e Donne: la coppia si è conosciuta durante il percorso del trono classico nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e dopo alti e bassi è pronta a coronare il loro sogno d'amore. A Uomini e Donne, inzialmente, Andrea aveva rifiutato di essere la scelta di Teresa, spezzandole il cuore.

Solo una volta fuori, lontani dalle telecamere e comprendendo i reali sentimenti che provava per l'ex tronista, Dal Corso le ha chiesto una seconda possibilità. E a gennaio 2023 l'ex corteggiatore si è poi proposto, dopo aver chiesto la benedizione del suocero, ricevendo un innamoratissimo sì dall'ex tronista. Inizialmente la cerimonia sarebbe dovuta avvenire i primi di maggio, ma qualche mese fa, la coppia ha annunciato che convoleranno a nozze il 14 settembre 2024. Inizialmente, la data scelta era un'altra, ma sui social, Teresa ha rivelato il perché del cambio:

"Adesso vi raccontiamo. Praticamente Andre ha voluto cambiare data, il giorno del matrimonio (ride, ndr). C’è stato un cambio, eravamo un po’ indecisi sul mese di maggio perché inizialmente era maggio, vi ricordate? Poi vabbè, è stato un po’ difficile anche con la location trovare una data in quel mese lì. Quindi abbiamo spostato tutto a settembre, il 14"

