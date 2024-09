Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sposi: le foto della romantica cerimonia

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono convolati a nozze ieri, sabato 14 settembre. Ecco le foto della loro cerimonia!

Ieri, sabato 14 settembre 2024 a Sorrento, Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono convolati a nozze. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno pronunciato il tanto atteso 'sì' alla presenza delle rispettive famiglie e degli amici in una romantica cerimonia.

Dopo la romantica proposta di matrimonio a gennaio 2023, finalmente, l'ex tronista e il corteggiatore del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono diventati marito e moglie. Nella splendida cornice della città di Sorrento, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne è convolata a nozze alla presenza di tutti i più cari amici e famgliari.

Sui social i neo sposi hanno condiviso gli scatti e i video più belli del loro grande giorno: "Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità" ha scritto Teresa Langella al suo Andrea, pubblicando alcuni scatti delle nozze su Instagram.

Gli scatti nel matrimonio sono stati ricondivisi anche dalla pagina di Verissimo, dato che nello studio di Silvia Toffanin la coppia è stata ospite in numerose occasioni per raccontare le tappe del loro amore.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono incontrati a Uomini e Donne 5 anni fa: lei era tronista del programma e scelse alla fine Andrea che era sceso a corteggiarla. Tuttavia, all'epoca Dal Corso rispose di no alla proposta di uscire insieme dal programma, spezzando il cuore di Langella. I due, tuttavia, erano consapevoli che tra loro era nato un legame indissolubile e nel giro di poco, lontani dalle telecamere, sono diventati una coppia.

A gennaio 2023, Andrea Dal Corso ha chiesto la mano di Teresa Langella su una romantica isola tropicale, dopo aver chiesto la benedizione di suo padre. "In questa isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo, e la tartaruga più grande al mondo, il cocco de mer rappresenta la maternità, mentre la tartaruga è un po' il simbolo della longevità...ebbene io ti vedo come la madre dei miei figli..e vorrei vivere insieme a te per sempre, forse in quest'isola serve un nuovo primato...quello dell'amore più grande al mondo" queste le parole di Andrea accompagnate dalla fatidica domanda scritta sulla sabbia:"Terry mi vuoi sposare?".

Nello studio di Silvia Toffanin la coppia poi ha raccontato le emozioni provate in quel momento e l'entusiamo di iniziare a programmare le nozze. E finalmente, ieri, sabato 14 settembre, il loro sogno è diventato realtà: la cattedrale di Sorrento è stata decorata con moltitudini di fiori - come mostrano le immagini - e Teresa e Andrea si sono giurati amore eterno, emozionando i presenti e i fan che li hanno sempre sostenuti e seguiti.

