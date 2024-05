Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso ospiti a Verissimo: "Ecco quando ci sposeremo!" [VIDEO]

Gossip TV

La coppia nata a Uomini e Donne e formata dalla tronista Teresa Langella e dal corteggiatore Andrea Dal Corso è stata ospite a Verissimo, dove ha svelato la data delle nozze. Ecco quando si sposeranno!

Oggi, sabato 11 maggio, a Verissimo è stata ospite un'amatissima coppia nata a Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La tronista e il corteggiatore si sono conosciuti negli studi di Canale5 nel programma condotto da Maria De Filippi e dopo un turbolento percorso stanno finalmente per coronare il loro sogno d'amore. E, a Silvia Toffanin hanno infatti annunciato quando si celebrerà la data del loro matrimonio.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella presto sposi: l'annuncio a Verissimo della data delle nozze!

A Verissimo sono tornati ospiti Teresa Langella e Andrea Dal Corso: la coppia è tornata ad annunciare la data delle nozze tanto a lungo attese. La proposta di matrimonio, infatti, risale a gennaio 2023, quando l'ex corteggiatore ha chiesto la mano dell'ex tronista del programma, portandola su una meravigliosa isola tropicale. Da quella promessa è trascorso oltre un anno e finalmente i due protagonisti del dating show di Uomini e Donne sono in grado di annunciare quando si sposeranno.

A Silvia Toffanin, infatti, hanno raccontato i lunghi preparativi che li hanno impegnati in questi mesi, svelando:

"Siamo lì lì per dire che è tutto pronto. Ci sposiamo il 14 settembre 2024."

Uomini e Donne, il percorso di Andrea Dal Corso e Teresa Langella: dalla non scelta alle nozze

Teresa Langella aveva scelto come suo compagno Andrea Dal Corso, ma in un primo momento, quest'ultimo aveva deciso di non uscire dal programma di Maria De Filippi insieme alla tronista, spezzandole il cuore. La coppia si era così separata e Teresa Langella aveva provato a dimenticare Andrea Dal Corso, certa che non fossero destinati a stare insieme. Tuttavia, il corteggiatore aveva compreso di non poter rinunciare alla ragazza e di amarla sinceramente. Così, era iniziato un lungo cammino per riconquistarla e, a distanza di 5 anni, i due sono pronti a giurarsi amore eterno.

A Silvia Toffanin, Teresa Langella ha dichiarato:

"Io vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità"

Ma l'ennesima prova gliel'ha data in studio Dal Corso, che ha scritto per lei una romantica lettera:

"Ciao amore mio, che bella che sei, non te l'avevo ancora detto oggi. Non voglio rovinarti il trucco ancora di più e non voglio singhiozzare. Voglio dirti solo cose belle e felici. Sai che non ho il potere della sintesi e quindi ti ho preprato sette motivi per cui desidero sposarti. Perché sei la persona più umile e più bella dentro che conosca. Perché hai una famiglia speciale che adoro. Per il profumo della tua pelle e dei tuoi capelli. Perché condividi la mia più grande passione, che è viaggiare, ma che con te ha un altro sapore. Voglio sposarti perché mi fai sentire al sicuro e perché so per certo che un giorno sarai una mamma fantastica. Perché siamo il simile nel dissimile. Perché mi completi e perché prendermi cura di te mi riempie come uomo. Non farti paranoie sull'abito perché a me indossare quello sguardo che mi ha fatto innamorare e che mi fa innamorare ogni giorno."

