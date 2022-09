Uomini e Donne, Teresa Cilia si infuria su Instagram: ''Alla gente non sta bene niente''

Gossip TV

Teresa Cilia diventa una furia su Instagram e sbotta. Ecco cosa è successo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Teresa Cilia ha annunciato la fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo, lasciando sotto shock i fan di Uomini e Donne. Poche ore fa, l’ex tronista si è scagliata contro gli haters a causa di una foto giudicata troppo sexy, postata sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, la furia di Teresa Cilia

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. Una delle coppie più solide e longeve di Uomini e Donne si è detta addio e l’ex tronista non ha saputo nascondere la propria delusione per questo rapporto, più volte messo in difficoltà da piccole crisi. Teresa ha ammesso di volersi risollevare da tutto questo dolore e volersi più bene, apprezzandosi anche come donna e mettendo in risalto la propria femminilità. Poche ore fa, Teresa ha pubblicato uno scatto molto diverso dai soliti ai quali ha abituato il suo pubblico di Instagram ed è inevitabilmente scattata la polemica.

Alcuni utenti, infatti, hanno fatto notare che Teresa sembra intenzionata a calarsi nel ruolo di donna sensuale, che non gli appartiene, forse proprio per far dispetto a Salvatore e lei ha sbottato, chiedendo rispetto e di non ingigantire una semplice foto con congetture e cattiverie gratuire:

“È successo un putiferio con questa fotografia. È una foto. Alcuni commenti mi fanno sorridere, non li capisco e non li condivido. Alla gente non sta bene niente. Se piangi non sta bene, se ridi non sta bene. Se posti qualcosa in più non sta bene. Non vi sta bene niente come la metti. Io sarò sempre la ragazza della porta accanto. Vado a lavoro tutti i giorni, faccio una vita normalissima, ma ho scattato semplicemente una foto. Andare oltre e pensare che io sia cambiata o chissà che devo andare a fare stanotte, io non ve lo permetto. Se prima non le facevo è perché c’erano svariati motivi anche lavorativi. Ma non devo giustificarmi. Detto ciò non penso di aver ferito qualcuno né di aver fatto qualcosa, non ci trovo nulla di male. La vita è una sola e va goduta fino alla fine perché un’altra vita sicuro non ci sarà e quindi basta”.

Cosa ne pensate?

