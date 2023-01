Uomini e Donne, Teresa Cilia reagisce alle foto dell'ex marito con la nuova fiamma

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha rivelato cosa ne pensa della situazione dell'ex marito, Salvatore Di Carlo, paparazzato in compagnia di (più di) una donna. Ecco cosa ha detto.

Teresa Cilia, ex volto di Uomini e Donne, ha risposto ai fan dopo aver saputo delle foto che ritraevano l'ex marito Salvatore Di Carlo in compagnia di una nuova fiamma. Negli scorsi mesi, in realtà, l'uomo avrebbe iniziato a frequentare più di una donna, come rivelato dai rumors diffusi sul web.

Uomini e Donne, come ha reagito Teresa Cilia alle foto di Salvatore Di Carlo?

Di Carlo è stato visto da alcune fan di Deianira Marzano in compagnia di donne diverse e le segnalazioni sono state tutte diffuse. Non era quindi impossibile che le vedesse anche Teresa Cilia, con cui ormai i rapporti con l'ex marito si sono rotti in maniera piuttosto burrascosa, considerando anche le frecciatine che ha lanciato Cilia sui presunti tradimenti di lui.

Ora, però, i fan hanno chiesto alla loro beniamina cosa pensasse delle foto che ritraevano l'ex marito in compagnia di una ragazza mora. Sui social, l'ex volto di Uomini e Donne ha così dichiarato:

"Il tuo buongiorno si vede dal mattino! Devo dire che mi state mandando tantissimi messaggi. Già sapete a che cosa mi riferisco. Ovviamente preferisco non rispondere. Posso solo dire che ognuno della sua vita è libero di fare ciò che vuole. L'importante è avere sempre la coscienza pulita. Nel senso che poi bisogna andare a letto sereni nella vita. Io fortunatamente dormo serena, mangio serena e mi sveglio anche serena...perché fino a quando una persona non fa del male può stare tranquilla."

Forse, questo atteggiamento così zen e diplomatico dipende anche dal fatto che Teresa Cilia è stata anche lei pizzicata in dolce compagnia e potrebbe perciò aver già voltato pagina, dimenticando per sempre Salvatore Di Carlo.

