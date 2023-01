Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo pizzicato con altre donne dopo il divorzio da Teresa Cilia

Gossip TV

Dopo la fine del matrimonio con Teresa Cillia, l'ex volto di Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo è stato paparazzato con una nuova fiamma, anzi, con più di una. Vediamo insieme tutto quello che sappiamo.

Per l'ex volto di Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo, la fine del matrimonio con Teresa Cilia è stato l'inizio di un nuovo periodo, in cui si è sentito libero più che mai di conoscere nuove donne.

Uomini e Donne, dopo il divorzio da Teresa Cilia Salvatore Di Carlo ha voltato pagina

Sì, donne al plurale, dato che a novembre è stato visto insieme a una delle concorrenti di Miss Italia, Sofia Tamà, al centro commerciale vicino Catania, come riportava una segnalazione di Deianira Marzano.

Eppure, solo poche ore fa, alla regina del gossip è arrivata un'altra segnalazione di Di Carlo, questa volta in compagnia di una ragazza mora che, però, non è Sofia Tamà. Nelle sue storie Instagram, Marzano riporta:

"Iniziamo la giornata con uno scoop: Salvatore Di Carlo, ex di Teresa Cilia, si è fidanzato. Forse, lo era già da prima. Beccati."

Sempre da Marzano arriva una nuova segnalazione che lo riguarda: l'ex volto del dating show di Canale 5 sarebbe stato pizzicato in compagnia di una ragazza bionda, per le strade di Milano. Teresa Cilia, con cui Di Carlo aveva iniziato una vera e propria guerra a distanza, ha lasciato intendere più volte che la fine del loro matrimonio è da imputare all'infedeltà dell'ormai ex marito e viste le numerose segnalazioni, non possiamo che crederle...

