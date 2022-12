Uomini e Donne, storica coppia del programma annuncia la nascita della prima figlia

Gossip TV

A Uomini e Donne è arrivato un fiocco rosa: una storica coppia del programma ha annunciato di aver avuto una bambina. Scopriamo di chi si tratta

Una storica coppia del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha annunciato una lieta notizia: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno rivelato di essere diventati genitori di una splendida bambina.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, da Uomini e Donne alla genitorialità

La coppia aveva annunciato a giugno di essere in attesa di un bambino, pubblicando un dolce post sui social: "Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c'eri" recitava la didascalia. Una sorpresa graditissima, l'emozione delle prime ecografie, il suono del battito del cuore della loro bambina e la consapevolezza di essere già innamorati di questa nuova vita che stava per nascere.

Ieri notte, con una serie di storie su Instagram, direttamente dall'ospedale, Lorenzo Riccardi ha rivelato ai follower in attesa che la sua compagna era entrata in travaglio:

"Ci siamo, l'hanno ricoverata e oggi conoscero la bambina finalmente. Ho un po' di ansia e credo si veda benissimo. Ancora niente, Claudia dorme. L'hanno indotta al parto, adesso ha fatto l'epidurale e aspettiamo tra una contrazione e l'altra."

Le storie si sono susseguite tutta la notte, quasi una cronaca in diretta di ogni momento, fin quando, questa mattina, Lorenzo ha annunciato la nascita della piccola Maria Vittoria, pubblicando nelle storie la prima foto della piccola, o per meglio dire, del suo piedino.

La coppia si era conosciuta tre anni fa al dating show di Canale 5 e, nonostante i primi dubbi, dovuti anche ai 6 anni di differenza tra loro due, hanno proseguito la conoscenza e sono usciti insieme dal programma. Sono insieme da allora, hanno affrontato anche la pandemia e la convivenza forzata, uscendone ancora più forti e innamorati. A proposito di questo, infatti, Claudia Dionigi aveva rivelato:

"Questi tre anni è come se fossero stati 10, perché con la pandemia abbiamo vissuto h24 insieme per un anno. Però, non abbiamo mai litigato. Sono stati anni bellissimi e va sempre meglio. Non avrei mai detto che sarebbe andata così bene. Avevo paura che lui sarebbe stato un po' ragazzino, invece, mi ha sorpreso, perché è molto maturo per la sua età. Siamo più affiatati che mai e non potremmo chiedere di più."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne