Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi scoprono così il sesso del bebè (VIDEO)

Maschietto o femminuccia? I due ex volti di Uomini e Donne incantano con un romantico gender reveal.

Una delle coppie più belle nella storia di Uomini e Donne sta per diventare una famiglia, con l’arrivo di un bebè tanto desiderato da entrambi. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno deciso di attendere prima di conoscere il sesso del nascituro, svelandolo con una festa per il gender reveal davvero molto romantica.

Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo in attesa di…

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono entrati nel cuore dei fan di Uomini e Donne grazie alla loro spontaneità e naturalezza, che si è riflessa sulla coppia anche lontano dalle telecamere dello studio del dating show di Maria De Filippi. La coppia ha deciso di intraprendere subito una convivenza e mai scelta si è rivelata più azzeccata, dato che distanza di anni Claudia e Lorenzo sono ancora innamoratissimi e affiatati. Poche settimane fa, i due hanno svelato di essere in attesa del primo figlio, scegliendo tuttavia di non conoscere il sesso del bebè per scoprirlo attraverso un party per il gender reveal, consuetudine sempre più radicata nelle giovani coppie.

Finalmente, dopo tante emozioni, Claudia e Lorenzo hanno scoperto di essere in attesa di una femminuccia, per la gioia della mamma che sperava di poter appendere un fiocco rosa alla porta. Ecco le immagini della festa, alla quale hanno preso parte i familiari e gli amici più stretti della coppia, che non vede l’ora di stringere tra le braccia la figlia.

Lorenzo e Claudia sono un bellissimo esempio per le coppie di Uomini e Donne, così come molte altre unioni felici nate grazie al programma di Canale 5. Chi, invece, non ha superato la prova del nove sono Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che si sono lasciati ufficialmente. Le polemiche non sono mancate soprattutto dal momento che il tronista sembra aver adottato lo stesso schema messo in campo con Sophie Codegoni, al punto che moltissimi fan non credono più alla sua buona fede.

