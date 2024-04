Uomini e Donne, stop alla programmazione per due giorni: ecco perché e quando tornerà in onda il programma!

Gossip TV

Uomini e Donne, stop al programma per diversi giorni: il motivo e quando tornerà in onda!

Nuovo cambio di programmazione per Uomini e Donne, che va in pausa nella fascia pomeridiana di Canale5. L'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda il 25 e il 26 aprile. La trasmissione si prende quindi due giorni di pausa e tornerà al consueto appuntamento direttamente lunedì 29 aprile.

Ci sarà, perciò, un cambio nel palinsesto pomeridiano di Canale5 e, nella giornata del 25 aprile, l'appuntamento con i protagonisti del trono classico e over saranno sostituite da un doppio appuntamento della Soap La Promessa. Ma la trasmissione di Maria De Filippi si prenderà come pausa anche venerdì 26 aprile.

Da lunedì 29 aprile riprenderanno le vicende sentimentali dei personaggi del dating show che stanno appassionando milioni di spettatori, portando lo share a oscillare sempre tra il 28 e il 30% di share. In questa edizione, ad esempio, una delle puntate più viste è stata la non scelta di Brando Ephrikian, tra i tronisti più apprezzati di questi ultimi anni.

Nelle prossime puntate del dating show potremo scoprire come proseguirà il B&B-gate che coinvolge Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano. Il trono dell'ex dama si è rivelato al momento fallimentare e le segnalazioni su uno dei suoi corteggiatori non le permetteranno più di fingere che tutto vada bene.

Quando Mario sarà smascherato, come svelano le anticipazioni, Ida Platano prenderà una dolorosa decisione: anche se non è stato ancora confermato, sembra probabile che lascerà il trono classico, dopo aver salutato la conduttrice e tutto lo studio. Anche Daniele Paudice sarà sempre più diviso tra le sue corteggiatrici, Marika e Gaia, e non mancheranno le sorprese anche per i protagonisti del trono over.

