Uomini e Donne, sotto accusa il gesto di Alessandro Vicinanza a Roberta di Padua al Festival di Venezia

Gossip TV

I due ex volti del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza a Roberta di Padua, hanno sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, creando un certo clamore. Il gesto dell'ex cavaliere sul tappetto rosso ha fatto storcere il naso e creato molte polemiche.

I due ex volti del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza a Roberta di Padua, hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, creando un certo clamore.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua non si espongono sulla gravidanza dopo il clamoroso gesto dell'ex cavaliere. L'assurdo atteggiamento

Il gesto dell'ex cavaliere sul tappetto rosso ha fatto storcere il naso e creato molte polemiche. Ma andiamo con ordine. Due giorni fa, Alessandro e Roberta sono arrivati a Venezia e hanno sfilato come due e veri proprio divi sulla passarella della kermesse cinematografica che nei giorni scorsi ha accolto attori del calibro di Brad Pitt e Angelina Jolie, solo per citarne alcuni.

Nel corso della sfilata, l'ex cavaliere ed ex fidanzato di Ida Platano ha sfilato un calzino rosa da neonato per darlo a Roberta davanti ai fotografi. Il gesto ha immediatamente infiammato il gossip sul possibile arrivo di un figlio per la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi. Raggiunto quindi da Fanpage, Vicinanza ha dichiarato:

"Non diciamo nulla, è un argomento delicato"

A questo punto la testata giornalistica si è posta delle domande e delle giuste considerazioni:

"Ma se l’argomento è così delicato da spingere i due a non rispondere a una domanda (che loro stessi hanno innescato,) perché prodursi in un’esibizione del genere sul red carpet più famoso d’Italia di fronte a decine di fotografi presenti? Non sarebbe stato più naturale non fare alcun riferimento all’”argomento delicato” in questione – evitando il plateale dono chiaramente abbinato all’arrivo di un neonato – invece che fare il possibile per solleticare la curiosità generale per poi sottrarsi adducendo tale incomprensibile motivazione?

Insomma diventa incomprensibile il gesto di Alessandro se in realtà la coppia desidera privacy sull'argomento. La sensazione è che il gesto dell'ex cavaliere sia avvenuto per avere più attenzioni da parte dei media. A favore quindi della consueta visibilità alla quale molti ex volti di Uomini e Donne ex gieffini faticano a rinunciare quando non sono più nei vari studi televisivi che l'hanno resi popolari.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.