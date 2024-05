Uomini e Donne, Sossio Aruta non molla: l'amaro sfogo dell'ex cavaliere dopo la rottura con Ursula Bennardo

Gossip TV

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, sbotta e si lascia andare a uno sfogo legato alla sua rottura con Ursula Bennardo: "Costretto a vivere una realtà che non mi appartiene".

Botta e risposta a distanza tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due ex protagonisti del parterre over di Uomini e Donne hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore, ma non smettono di stuzzicarsi e provocarsi condividendo riflessioni e duri sfoghi sui social. Sarà davvero finita tra loro?

Le ultime confessioni di Sossio Aruta

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono state tra le coppie più amate e chiacchierate del parterre over di Uomini e Donne. Una volta lasciato il programma, i due hanno attraversato diversi momenti di crisi che li hanno portati ad allontanarsi definitivamente. Una situazione insostenibile per l'ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a un duro sfogo sui social in cui non ha nascosto la sua delusione per la decisione presa dalla donna di mettere un punto alla loro storia d'amore:

Sono esattamente 120 giorni che sono costretto a vivere una realtà che non mi appartiene. Nessuno vuole costrure nulla, tanta solitudine voluta e si vive per la serata, il bere e il carpe diem. Gente che gioca a nascondino con l'amante con mancanze di rispetto nella coppia, gente che punta solo alla bella vita e ai soldi. CERTI VALORI SPARITI, TUTTI CHE LASCIANO TUTTI E FIGLI SEPARATI IN AUMENTO...

Tutto quello che non avrei mai voluto rivivere alla mia età con tutte le conseguenze di un cambiamento improvviso. Trovare quel codice simile che corrisponde al tuo cuore è sempre più raro e difficile...Morale? Vivevo la mia favola d'amore, appunto mia, e ora mi ritrovo a vivere il nulla. Tristezza infinita, pensiero del giorno.

Leggi anche Il ritorno di Mario Cusitore: ecco cosa è successo nelle ultime ore con Ida Platano

Se Sossio si è lasciato andare a un lungo sfogo, Ursula è intervenuta sui social per condividere un pensiero che, secondo molti, è una chiara frecciata alla situazione che sta vivendo con l'ex cavaliere di Uomini e Donne:

Cose vere al 100% di cancro. È sensibile, ma non sempre mostra le sue reali intenzioni a chi sta di fronte. È selettivo: nella sua vita non entra chiunque, bisogna saperci entrare e rimanere.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.