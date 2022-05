Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e gli indizi social inequivocabili, “si sono lasciati di nuovo”

Gossip TV

Non c'è pace per l'ex coppia del trono over di Uomini e Donne, formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Un rapporto, quello tra l'ex calciatore campano e l'ex dama pugliese, che si sono conosciuti e innamorati del dating show di Maria De Filippi, piuttosto travagliato.

Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo: gli indizi social inequivocabili, “si sono lasciati di nuovo”

I due hanno avuto già una crisi, fortunatamente superata nel settembre dell'anno scorso, una separazione annunciata con un post su Instagram causata da incompatibilità caratteriali che forse sono riemerse. Gli indizi social sono piuttosto inequivocabili e testimonierebbero l'ennesimo addio.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non solo hanno smesso di seguirsi su Instagram, ma l'ex cavaliere campano ha anche pubblicato un post con con una frese piuttosto eloquente: "Tutto ha un inizio e una fine" accampanato da una foto che ritrae una candela.

Solo sei giorni fa, l'ex cavaliere del trono over si era immortalato proprio con Ursula e la loro piccola Bianca nella sua città, Castellammare di Stabia, insieme per evento benefico allo stadio Romeo Menti in cui la Bennardo è stata la madrina. "

I miei amori" ha scritto Aruta nella didascalia della foto con Ursula e Bianca.

Cosa sarà successo questa volta? L'ex dama del trono over di Uomini e Donne non ha postato nulla al riguardo. La Bennardo, su Instagram, ha comunicato di trovarsi a Taranto con la figlia e sempre sui social ha sponsorizzato i vari brand di cui è testimone non facendo minimamente cenno ad altro.

