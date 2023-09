Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Ida Platano: "E' falsa e costruita"

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, intervistato da Lollo Magazine, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida Platano.

Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Ida Platano e Armando Incarnato: "Ida è calcolatrice e furba. Armando era ora che rimanesse a casa"

Sossio, dopo aver giocato a calcio per più di 30 anni in diverse divisioni, allena i giovani della virtus Taranto, un sogno che si è realizzato per l'ex cavaliere che sperava di restare nel mondo del pallone. Tra alti e bassi, il campano è ancora legato sentimentalmente a Ursula Bennardo, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi. Dalla loro relazione è nata la loro primogenita Bianca nel 2019.

"Con Ursula va bene, ma il nostro rapporto è "da cane e gatti", siamo totalmente diversi e con i caratteri forti ma ci sopportiamo e ci sopporteremo fino a quando l'amore supererà tutti gli ostacoli (ride). Questo matrimonio con dispiacere, e non per mia volontà, ad oggi non sa' da fare!. Il mio rapporto con il mondo del calcio è vivo, presente e lo sarà per tutta la vita, da calciatore ad

allenatore. Da sportivo a osservatore al partite insomma morirò di calcio (ride).Oggi alleno gli allievi della Virtus a Taranto e giocherò nel campionato amatoriale over"

Parlando del piccolo schermo, Sossio, che ha partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island Vip e anche al Grande Fratello Vip, avrebbe voglia di provare una nuova avventura nel ruolo di opinionista:

"Mi piacerebbe ricoprire un ruolo da opinionista o da inviato sul campo di calcio, come reality sogno L'isola dei Famosi da sempre. sarebbe una sfida con me stesso: sia fisica che mentale in una situazione proibitiva mai vissuta prima d'ora"

Sul suo percorso nel dating show che si è concluso dopo essersi innamorato di Ursula, Aruta ha dichiarato:

"Come in tutte le cose ci vuole fortuna nel trovare la persona giusta, il segreto è aspettare, capire, vivere e intuire che quella persona sia quella giusta. Questo comporta, però, le critiche e gli attacchi da chi pensa che si rimane solo per visibilità dopo tanto tempo. Bisogna essere forti per affrontare le tempeste io le ho affrontate tutte, tante. Ho saputo aspettare e poi la fortuna e la caparbietà ci hanno premiato.

L'ex cavaliere ha parlato anche di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, tra cui Ida Platano e Armando Incarnato.

"Alessandro Vicinanza non lo conosco, non lo giudico; Ida e una persona falsa e costruita, rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita, la sua amicizia con Gemma è solo per convenienza è calcolatrice e furba. Purtroppo, queste sono le persone che vanno avanti nel mondo della tv, del calcio ovunque"

"Armando era ora che rimanesse a casa, lui rappresenta quella parte di partecipanti che hanno pensato solo alla visibilità e mai a trovare l'amore in più i suoi modi nei confronti delle donne e non solo, hanno superato il limite della decenza. Barbara De Santi la conosco bene, non troverà mai l'amore, quindi sarà un'altra perdita di tempo per il programma. Lei per il trash va più che bene."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

