Uomini e Donne, Soraia Ceruti su Luca Salatino: "Se parlassi io...ho chat da brividi. Partiranno denunce!"

Non è stata una rottura pacifica quella tra Soraia Ceruti e Luca Salatino, una delle coppie di Uomini e Donne. Ecco cosa ha dichiarato lei in un commento.

La coppia del trono classico di Uomini e Donne formata da Soraia Ceruti e dal tronista Luca Salatino ha annunciato, ormai diverse settimane fa, la rottura definitiva. Purtroppo, i rapporti non si sono conclusi in maniera serena, tanto che sui social non sono mancati commenti e frecciatine da parte di entrambi.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti minaccia di denunciare Luca Salatino

La coppia era andata a convivere da qualche mese, dopo un'operazione alla schiena a cui si era sottoposto l'ex tronista: purtroppo, nonostante nel corso di questi anni avessero dato prova di amarsi molto, la storia è finita e in maniera piuttosto turbolenta. Le versioni fornite dai diretti interessati non combaciano alla perfezione, dato che mentre Salatino ha affermato che dietro la rottura ci sia la mancanza di amore di Soraia nei suoi confronti - con tanto di rumors di una terza persona coinvolta - Ceruti ha invece rivelato che tra i principali motivi della fine del loro amore c'è la forte gelosia che Luca ha sempre provato nei suoi confronti.

Mentre Luca Salatino si è lanciato in una nuova avventura professionale, l'ex corteggiatrice è tornata a parlare sui social, rispondendo piccata a un commento di un'utente che sembrava difendere Luca. Nel commento Soraia ha lasciato intendere che potrebbe denunciare l'ex per diffamazione e che il suo atteggiamento ferito potrebbe spingerlo a tutto:

"Dottoressa buongiorno, lei è proprio certa che le parole di lui siano attendibili? No, perché da persone intelligenti come lei immagino che il beneficio del dubbio ci debba sempre essere. In ogni caso se raccontassi certe cose, mi creda, da professionista qual è, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi...Un uomo ferito è capace di tutto...da quello che leggo mi ha diffamato... Partiranno denunce. Buona giornata."

