Uomini e Donne, Soraia Ceruti ha bloccato Matteo Ranieri su tutti i social: “Falso amico”

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sui tre ex protagonisti di Uomini e donne: scopriamo cosa è successo.

Dopo aver ritrovato la loro amicizia, congelata per diversi mesi, i due ex tronisti di Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri, si sono immortalati sui social testimoniando la riappacificazione e tornando alle dediche sdolcinate di un tempo.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti: "Matteo Ranieri, falso amico"

Non è chiaro il motivo che li ha fatti litigare anche se si è parlato spesso di una certa delusione da parte di Ranieri nell'aver scoperto che Salatino sarebbe entrato nel cast della sesta edizione del Gf Vip senza saperlo dal diretto interessato.

Ciò che è comunque certo è che Luca ha ritrovato il suo amico solo dopo la fine della relazione con Soraia Ceruti e questo ha alimentato per molti dei dubbi che il loro rapporto potesse essere stato ostacolato o non particolarmente apprezzato dall'ex corteggiatrice. Sembrerebbe anche che molte verità non sia ancora emerse tanto che Soraia ha promesso di recente che presto si saprà come sono andate realmente le cose. A tal proposito, Amedeo Venza, ha aggiunto un tassello riguardo all'ex corteggiatrice che avrebbe azzerato i rapporti con Ranieri.

"Soraia ha bloccato Matteo ovunque! L’ex tronista si sarebbe rivelato un falso amico nei suoi confronti voltandole più volte le spalle! Queste alcune indiscrezioni che la stessa Soraia avrebbe raccontato ad alcune persone e non si esclude che lo faccia anche pubblicamente”.

Matteo Ranieri a proposito della rottura con Luca, ha dichiarato:

"Luca era in vacanza da me a Recco e abbiamo discusso per una stupidaggine! Poi però è subentrato l’orgoglio e forse è stato quello il vero problema: non ci siamo rivolti parola per dieci giorni. Alla fine io gli ho scritto chiedendo di vederci per parlare, ma lui stava per entrare nella casa. Pensavo che avremmo avuto il tempo di chiarire e mi sono sentito anche molto in colpa per non averlo contattato prima."

"In verità gli avevo mandato un messaggio ma lui non mi ha mai risposto! Ora ho capito che quello era un momento delicato per lui, ma lì per lì me l’ero presa. Poi ho saputo della fine della sua relazione (con Soraia, ndr) e di quanto lo avesse scosso, quindi mi sono detto: “lo a Luca voglio bene, abbiamo condiviso il periodo forse più importante della mia vita” e ho alzato il telefono [...] Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ”Chi è?” (ride). lo gli ho chiesto “Ma chi vuoi che sia!”, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava [..] Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.