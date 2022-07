Uomini e Donne, Soraia Allam ''nuovi progetti'': Luca Salatino pronto a convivere?

Gossip TV

Buone notizie per i fan della coppia di Uomini e Donne: Soraia e Luca sembrano sempre più propensi alla convivenza.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Soraia Allam e Luca Salatino dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne. La distanza inizia a farsi sentire e l’ex corteggiatrice ha svelato di avere in cantiere nuovi progetti lavorativi, accendendo nei fan della coppia l’ipotesi che la convivenza con Luca non sia più un lontano miraggio.

Uomini e Donne, Luca e Soraia: la convivenza si avvicina?

Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, dopo una scelta commovente, Soraia Allam e Luca Salatino sono stati al centro dell’attenzione mediatica, osservati dai fan del dating show di Canale 5. Dopo la delusione per il rapporto tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, sempre più distanti e freddi, il pubblico sperava di poter osservare almeno una coppia felice, e per il momento quella formata da Luca e Soraia sembra esserlo. La distanza è certamente un ostacolo non da poco per una coppia giovane che ha esigenza di viversi il più possibile, soprattutto perché l’ex tronista romano, tra l’attività di chef e le intense sedute di pugilato, ha difficoltà a sganciarsi dagli impegni per raggiungere Soraia a Como.

Negli ultimi giorni, mentre Lilli Pugliese ha tuonato su Instagram, Soraia ha risposto a qualche domanda dei fan, ammettendo di avere in cantiere “nuovi progetti lavorativi”. Gli utenti hanno interpretato la confessione dell’ex corteggiatrice come una possibilità che questi nuovi sogni professionali siano a Roma, dove vive Luca e dove la coppia potrebbe intraprendere una convivenza.

Ma sarà veramente così? Al momento Luca e Soraia non hanno confermato la loro intenzione di dividere un nido d’amore, ma se la relazione dovesse superare l’estate magari le cose cambierebbero. Al momento i fan di Uomini e Donne attendono con impazienza che Matteo e Valeria forniscano una spiegazione valida alla svolta che ha preso il loro rapporto, soprattutto dopo pesantissime segnalazioni sulla coppia.

