Uomini e Donne, Lilli Pugliese tuona su Instagram: ''Mi avete deluso'', cosa succede

Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, delusa da alcuni fan, ecco perché.

L’avventura di Lilli Pugliese a Uomini e Donne si è conclusa con un nulla di fatto, quando Luca Salatino ha preferito la rivale Soraia Allam. L’ex corteggiatrice si è rifugiata nell’amore dei suoi numerosi fan su Instagram, ma a causa di una truffa online si sente molto demoralizzata, delusa da chi ha ceduto potesse essere capace di una cosa simile.

Uomini e Donne, tutta l’amarezza di Lilli Pugliese

Lilli Pugliese è approdata a Uomini e Donne e si è invaghita di Luca Salatino. Il tronista romano ha mostrato di tenere moltissimo alla giovane corteggiatrice, sebbene tra loro vi fossero alcune incomprensioni caratteriali, e in molti si sarebbero aspettati che sarebbe stata proprio lei la scelta. Luca, invece, ha seguito il cuore e ha capito di provare qualcosa di forte per Soraia Allam, spazzando via le speranze di Lilli.

La romana si è messa in gioco e ha deciso di riprendere la sua vita quotidiana, tra il lavoro in pasticceria e la scuola per stiliste, ricevendo moltissimo consenso da parte del pubblico che ha visto in lei una persona onesta e lontana dalle ambizioni televisive. Negli ultimi giorni, tuttavia, il profilo di Lilli è stato hackerato e la giovane vittima di una truffa che le ha fatto perdere moltissimi followers. Riappropriatasi della sua pagina Instagram, Lilli ha sbottato delusa da alcune accuse ricevute:

“Per chi mi ha scritto mi hai deluso come puoi sponsorizzare cose del genere, mi avete deluso voi che avete potuto credere che io sponsorizzi cose del genere, assolutamente. Alcuni ci sono cascati, assurdo!”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata molto triste all’idea che qualcuno possa aver pensato che lei fosse complice di una truffa, soprattutto visto che è tra le pochissime che su Instagram non sponsorizza e si occupa di mostrare il suo lavoro come sarta e stilista. Voi cosa ne pensate della reazione di Lilli?

