Uomini e Donne, Maria De Filippi vuole l'ex gieffino Antonio Medugno sul trono? ''È la prima volta che…''

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip chiarisce le indiscrezioni circolate sulla sua presenza a Uomini e Donne, nelle vesti di tronista.

C’è grande attesa per la messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che dopo vent’anni incassa ancora ascolti record e appassiona il pubblico di Canale5. Chi saranno i nuovi tronisti? Si mormora che Antonio Medugno sia in lizza per il trono, e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip fa chiarezza.

Antonio Medugno dal Gf Vip a Uomini e Donne?

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno è entrato in punta di piedi ed è uscito tra l’applauso del pubblico, che ha apprezzato il percorso del partenopeo e la sua forza di volontà, il coraggio di raccontare un disturbo che spesso, quando associato ad un uomo, non viene neppur preso sul serio. Talmente grande il clamore attorno ad Antonio che in molti hanno pensato che il giovane sarebbe potuto piacere molto a Maria De Filippi, la quale avrebbe potuto prenderlo in considerazione per Uomini e Donne.

Dopo le ultime anticipazioni sui nuovi tronisti, poi, la presenza di Medugno nel dating show di Canale5 sembra cosa fatta per i fan, ma sarà veramente così? L’ex concorrente del Gf Vip si è raccontato ai microfoni di RTL 102.5 News, nel programma Trends & Celebrities, svelando la verità sulla sua possibile nuova promozione a tronista.

“Ad oggi non è una cosa certa, non c’è nulla di sicuro. Non è arrivata nessuna richiesta […] È la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza”.

Medugno ha dunque messo a tacere le voci che lo volevano già scritturato, ammettendo tuttavia di essere affascinato dal mondo di Uomini e Donne e di non disdegnare un posto da i ranghi della De Filippi. Sembra improbabile, tuttavia, che Maria scelta proprio Antonio come nuovo tronista, soprattutto potendo pescare tra le non-scelte Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese, che godono dell’amore e della stima del pubblico da casa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.