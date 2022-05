Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino: Lilli Pugliese spiazza e confessa di essere innamorata persa!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino trascorre l'ultima giornata con Lilli prima della scelta, rimanendo stupito dalla corteggiatrice.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino è pronto per fare la sua scelta e lasciare lo studio del dating show di Canale5. Dopo forti emozioni e tanta commozione, Maria De Filippi mostra le ultime giornate trascorse dal tronista romano insieme a Soraia Allam e Lilli Pugliese. Quest’ultima spiazza, confessando a Luca di essersi innamorata di lui.

Uomini e Donne: Lilli innamorata, Luca la deluderà?

La nuova puntata di Uomini e Donne è il momento tanto atteso per i fan di Luca Salatino. Il tronista romano ha portato avanti il suo percorso con Soraia Allam e Lilli Pugliese, due corteggiatrici molto diverse tra loro che hanno fatto battere il cuore di Luca, ognuna suo modo. Conclusa la breve parentesi con Aurora Colombo, che sembra aver fatto perdere la testa al romano, Luca è tornato sui suoi passi e ha riconquistato la fiducia di Lilli e Soraia. Finalmente è giunto il giorno tanto atteso dal protagonista del Trono Classico, che è sinceramente emozionato all’idea di aver concluso questo viaggio inaspettato.

Le due corteggiatrici entrano in studio vestite con abiti molto eleganti, commuovendosi a loro volta mentre Maria De Filippi mostra i momenti più belli con entrambe, dopo aver dato il bentornato a Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Luca ha trascorso un’ultima giornata con Lilli e Soraia prima del fatidico momento, cercando di godersi la compagnia di colei che sarà la sua scelta e di colei che non riederà più come prima. Lilli ha cercato di far sorridere Luca, facendolo parlare con una persona importantissima della sua famiglia, per fargli capire quanto ci tiene a lui, per poi fare una confessione che mai si sarebbe aspettata di poter fare davanti alle telecamere.

Lilli ammette di essersi perdutamente innamorata di Luca, e il tronista è felice ma anche preoccupato. In studio, Soraia confida di essere molto in ansia perché non crede di essere lei la scelta e Gianni Sperti fa notare che questa reazione fa pensare che la corteggiatrice sia molto innamorata. Effettivamente, durante l’ultima parte dell’esterna con Salatino, la bellissima corteggiatrice si lascia andare al pianto disperato, seguita a ruota dal romano che si commuove senza sosta. Soraia chiarisce di provare sentimenti forti, ma di non poterli chiamare amore prima di vivere Luca lontano dai riflettori.

