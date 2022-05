Uomini e Donne, Luca Salatino si rifugia da Matteo Ranieri: è finita con Soraia Allam?

Gossip TV

Luca Salatino e Soraia Allam sempre più distanti dopo Uomini e Donne e si parla di crisi.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno svelato che la scelta di Luca Salatino è Soraia Allam ma la coppia si sta comportando in modo talmente ambiguo, che sul web si mormora l’ipotesi di una rottura precoce. Mentre la corteggiatrice trascorre il suo tempo con l’amica Federica Aversano, infatti, Luca si rintana a casa di Matteo Ranieri e sembra che nessuno dei due abbia il tempo per coltivare quella che si prospettava essere una bella storia d’amore.

Uomini e Donne, Luca e Soraia addio? Gli indizi

Luca Salatino ha fatto la sua scelta, dopo lunghi mesi di permanenza a Uomini e Donne, lasciando il programma di Maria De Filippi con Soraia Allam. Al di là delle polemiche nate dopo l’addio di Aurora Colombo, che secondo la maggior parte dei fan sarebbe stata la vera scelta di Luca se non fosse fuggita dallo studio, il comportamento di Luca e Soraia desta forti sospetti nel pubblico. È vero che la redazione non permette ai protagonisti del Trono Classico di uscire allo scoperto prima della messa in onda della scelta su Canale5, ma è altresì vero che proprio in virtù di questa limitazione tronisti e corteggiatori non sono particolarmente attivi sui social per godersi la relazione nel silenzio, lontano dalle telecamere, prima di poter fare coming out.

Luca e Soraia, invece, si stanno comportando in modo atipico, trascorrendo tanto tempo distanti. Soraia ha raggiunto Federica Aversano, amica conosciuta nello studio del dating show di Canale5 e certamente non la persona preferita da Salatino, mentre il romano si è rifugiato dall’amico e collega Matteo Ranieri, mostrandosi con lui su Instagram mentre trascorrono una giornata di comune quotidianità. Non è, dunque, strano che Soraia e Luca non appaiono mai insieme ma è alquanto bizzarro che sembrano essere talmente presenti sui social, ognuno con i propri amici e i propri impegni, da non aver tempo per conoscersi meglio e viversi la storia d’amore.

Insomma, i fan di Uomini e Donne sono certi che Luca e Soraia si siano già detti addio, prospettiva che non stupisce alla luce del fatto che molti hanno visto questa scelta come un ripiego, certi che il tronista fosse ancora molto preso da Aurora. Non resta che attendere la messa in onda della scelta di Luca, oggi alle 14.45 su Canale5, per scoprire la verità mentre nel frattempo, giungono le prime Anticipazioni sui tronisti della nuova edizione, e sul possibile addio di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

