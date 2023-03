Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prossimi alle nozze? La coppia ha già deciso la data!

Gossip TV

Sonny Di Meo e Sara Shaimi convoleranno presto a nozze! Dopo la burrascosa rottura, la coppia di Uomini e Donne è ritornata insieme e sembra decisa a non volersi più lasciare, tanto da aver già fissato una data per il lieto evento. Scopriamo insieme cosa sappiamo.

Dopo le burrascose vicende che li hanno visti protagonisti, Sara Shaimi e Sonny Di Meo non soltanto hanno ritrovato la serenità e sono tornati insieme, ma hanno deciso di compiere un ulteriore passo importante: giurarsi amore eterno. E, sembra che non si tratti di una promessa aleatoria, ma anzi di un impegno per il quale c'è già una data certa!

Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Sara Shaimi presto sposi!

La decisione di sposarsi è sembrata a molti fin troppo frettolosa, tanto che c'è chi ha ipotizzato che presto oltre a diventere marito e moglie saranno anche genitori. La notizia è stata data da Amedeo Venza, il quale ha anche riferito che le nozze saranno celebrate questa domenica, 5 marzo! Un matrimonio lampo, dunque. A questo gossip si sono aggiunte le parole di Deianira Marzano. la gossippara ha, infatti, rivelato che "ci sarà anche una dolce sorpresa", riferendosi forse a un'eventuale gravidanza?

Al solo pensiero i fan sono andati in visibilio e non possono fare a meno di chiedersi se i due diretti interessati confermeranno in qualche modo questa indiscrezione. La coppia si era conosciuta a Uomini e Donne e tra alti e bassi il loro rapporto era andato avanti, finché, qualche mese fa non avevano annunciato che avrebbero preso strade diverse. Tuttavia, non era stata una rottura serena, dato che si vociferava che Di Meo avesse tradito la compagna e che si fosse già rifatto una vita, come dimostravano le foto in cui era con un'altra ragazza.

Inaspettatamente, tuttavia, qualche settimana fa, la coppia ha di nuovo rivelato di essere tornati insieme: Sara Shaimi ha voluto spiegare ai fan che questa decisione è frutto di un grande amore che non si era mai del tutto spento e che i loro caratteri, forti e decisi, li avevano portati a scontrarsi, ma non si poteva cancellare ciò che li univa. A questo punto, non resta che attendere le foto del lieto evento e scoprire se oltre alle nozze, dovremo festeggiare anche l'arrivo di un bebè per la coppia.

