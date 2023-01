Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi! La conferma è ufficiale

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi è ufficialmente tornata insieme! Vediamo insieme cosa hanno detto i diretti interessati.

La coppia formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi è uscita insieme da Uomini e Donne e sembrava più solida che mai. A dicembre 2022, era però giunta la notizia che aveva spezzato il cuore dei fan: i due si erano lasciati e Di Meo aveva anche iniziato una storia con l'ex corteggiatrice Aurora Colombo.

Uomini e Donne, di nuovo amore tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo

La prima a dare la segnalazione della nuova frequentazione di Di Meo era stata Deianira Marzano e poco dopo i due aveva ufficializzato la loro frequentazione, pubblicando delle stories su Instagram in cui si taggavano a vicenda ed erano insieme. Questa frequentazione ha avuto però vita breve e Di Meo è tornato con Sara Shaimi. A confermarlo, ancora una volta è stata prima Marzano e poi la stessa Sara, con una dichiarazione:

"Io e Sonny siamo tornati insieme. Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l'amore che tra noi non è mai mancato non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e aver compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori (chi più, chi meno ovviamente) ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi! A volte è facile giudicare e l'ho fatto io per prima...ma bisogna guardarsi dentro, capire, perdonare e andare oltre...soprattutto se ognuno di noi si mette in discussione per capire i reali motivi di alcuni comportamenti...Alcuni di voi non saranno d'accordo con la mia decisione, effettivamente può sembrare folle dopo l'accaduto, ma credetemi non lo è! Ho avuto le prove e alla fine chi ci ha sempre seguito sa che siamo sempre stati innamorati!"

Sulla questione è intervenuta Marzano e ha rivelato che sebbene il tradimento di Sonny Di Meo sia stato confermato, Sara Shaimi ha accettato comunque di tornare insieme, proprio in virtù dei profondi sentimenti che sentono l'uno per l'altra. Inoltre, ha aggiunto la gossippara, sembra che presto ci saranno importanti novità in arrivo: l'emoji a forma di anello pubblicata sia da Sara sia da Deianira Marzano è indicativa in tal senso. Ci sarà presto un matrimonio da celebrare?

